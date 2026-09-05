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टीचर को गिफ्ट में दिए पेन और हाजमोला, नन्ही बच्ची की मासूमियत देख पिघला लोगों का दिल; Video वायरल

टीचर्स डे पर बच्चे अपने टीचर के लिए तरह-तरह के गिफ्ट लेकर आते हैं. कोई फूल देता है, कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाता है तो कोई चॉकलेट और महंगे गिफ्ट लेकर पहुंचता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक छोटी बच्ची ने अपनी टीचर को ऐसा गिफ्ट दिया, जिसकी कीमत भले ही बहुत ज्यादा न हो, लेकिन उसमें छिपा प्यार लोगों का दिल जीत रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 05, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:42 AM IST
टीचर को गिफ्ट में दिए पेन और हाजमोला, नन्ही बच्ची की मासूमियत देख पिघला लोगों का दिल; Video वायरल
Image Credit: बच्ची ने अपनी टीचर को दिया प्यार भरा तोहफा! Image credit: instagram/@divyadj762

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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