/टीचर को गिफ्ट में दिए पेन और हाजमोला, नन्ही बच्ची की मासूमियत देख पिघला लोगों का दिल; Video वायरल

सोशल मीडिया पर एक प्राइमरी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्ची अपनी टीचर के सामने खड़ी नजर आती है. उसके हाथ में कागज से बना एक छोटा सा लिफाफा है. लिफाफे को बच्ची ने खुद कलर पेन से सजाया हुआ है. उस पर टीचर्स डे से जुड़ी शुभकामनाएं भी लिखी हुई दिखाई देती हैं.
बच्ची के चेहरे पर गजब की मासूमियत नजर आती है. वह पूरे उत्साह के साथ अपनी टीचर को अपना बनाया हुआ गिफ्ट देना चाहती है. उसके लिए शायद यह छोटा सा लिफाफा दुनिया का सबसे खास तोहफा है. बड़ी ही मासूमियत के साथ बच्ची अपने गिफ्ट को मैडम को देती है. जब मैडम पूछती हैं कि इसके अंदर क्या है, तो वह कहती है, हाजमोला.
इसके बाद बच्ची अपनी टीचर को बड़े प्यार से टीचर्स डे की शुभकामनाएं देती है. उसकी आवाज में बच्चों वाली मासूमियत साफ सुनाई देती है. शब्द भले ही पूरी तरह साफ न निकल रहे हों, लेकिन उसके चेहरे और अंदाज से यह साफ पता चलता है कि वह अपनी मैडम को खुश करना चाहती है. शुभकामना देने के बाद वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और टीचर को वह छोटा सा लिफाफा थमा देती है. बच्ची का यह अंदाज वीडियो की सबसे प्यारी बातों में से एक है.
अब आता है इस पूरे वीडियो का सबसे मजेदार और प्यारा हिस्सा. बच्ची ने अपने हाथ से सजाए हुए लिफाफे में कोई महंगी चीज नहीं रखी थी. उसके अंदर एक पेन और हाजमोला का पैकेट था. बच्ची ने अपनी तरफ से जो चीजें सबसे खास समझीं, उन्हें अपनी टीचर के लिए गिफ्ट में रख दिया. शायद उसके लिए पेन का मतलब पढ़ाई और हाजमोला का मतलब थोड़ी सी मिठास और मस्ती था. यही छोटी सी बात इस गिफ्ट को खास बना देती है. बच्ची ने कीमत नहीं देखी, बस यह सोचा कि अपनी मैडम को कुछ देकर उन्हें खुश करना है.
टीचर बच्ची से गिफ्ट लेती हैं और उसे धन्यवाद देती हैं. उनके चेहरे पर भी बच्ची का यह प्यारा सरप्राइज देखकर खुशी दिखाई देती है. वीडियो में कोई बड़ा सेटअप नहीं है. न कोई महंगा गिफ्ट पैक है और न ही किसी खास तैयारी का दिखावा. बस एक बच्ची है, उसके हाथ में खुद से सजाया हुआ लिफाफा है और अपनी टीचर के लिए ढेर सारा प्यार है. शायद यही वजह है कि कुछ सेकंड का यह वीडियो लोगों को लंबे समय तक मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर Divya DJ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में सिर्फ 'Precious love' लिखा गया है. शेयर होने के बाद यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई और इसे 11 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है. कई यूजर्स बच्ची की मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि आज के समय में ऐसा बिना किसी दिखावे वाला प्यार ही सबसे कीमती है.
एक यूजर ने बच्ची के लिए लिखा कि यह पल बेहद प्यारा है. एक अन्य यूजर ने उसकी आंखों में दिखाई दे रही मासूमियत की तारीफ की. वहीं एक कमेंट में लिखा गया कि यहां न कोई ड्रामा है, न महंगा गिफ्ट और न ही दिखावा, बस प्यार है. एक यूजर ने बच्ची के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की. लोगों को इस वीडियो में शायद इसलिए भी अपनापन महसूस हो रहा है क्योंकि बचपन में गिफ्ट की कीमत नहीं, भावना मायने रखती है. बच्चे के लिए पांच या दस रुपये की चीज भी उतनी ही खास हो सकती है, जितनी किसी बड़े के लिए महंगा तोहफा.
बच्ची का यह वीडियो एक छोटी सी बात याद दिलाता है कि किसी को खुश करने के लिए हमेशा बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी अपने हाथ से बनाया हुआ एक कागज का लिफाफा, उसमें रखा एक पेन और हाजमोला भी सामने वाले के लिए यादगार बन सकता है. इस बच्ची ने भी अपनी टीचर को शायद यही बताया है कि प्यार जताने के लिए गिफ्ट बड़ा होना जरूरी नहीं है. जरूरी है उसे देने का मन और उसमें छिपी सच्ची भावना. सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं. लेकिन इस तरह के वीडियो कुछ अलग होते हैं. इन्हें देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है. नन्ही बच्ची का अपनी टीचर के लिए यह छोटा सा गिफ्ट भी ऐसा ही एक पल है, जिसमें पेन और हाजमोला से ज्यादा बड़ी चीज उसकी मासूमियत और प्यार है.
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