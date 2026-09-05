/टीचर को गिफ्ट में दिए पेन और हाजमोला, नन्ही बच्ची की मासूमियत देख पिघला लोगों का दिल; Video वायरल

बच्ची का यह वीडियो एक छोटी सी बात याद दिलाता है कि किसी को खुश करने के लिए हमेशा बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी अपने हाथ से बनाया हुआ एक कागज का लिफाफा, उसमें रखा एक पेन और हाजमोला भी सामने वाले के लिए यादगार बन सकता है. इस बच्ची ने भी अपनी टीचर को शायद यही बताया है कि प्यार जताने के लिए गिफ्ट बड़ा होना जरूरी नहीं है. जरूरी है उसे देने का मन और उसमें छिपी सच्ची भावना. सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं. लेकिन इस तरह के वीडियो कुछ अलग होते हैं. इन्हें देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है. नन्ही बच्ची का अपनी टीचर के लिए यह छोटा सा गिफ्ट भी ऐसा ही एक पल है, जिसमें पेन और हाजमोला से ज्यादा बड़ी चीज उसकी मासूमियत और प्यार है.