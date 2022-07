समय पर नहीं आए स्टूडेंट्स तो टीचर ने साफ करवाया Toilet, वीडियो सामने आने पर मचा बवाल

Students Forced To Clean Toilet As Punishment: कर्नाटक के गडग (Gadag) जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. स्कूली छात्रों को नागवी स्कूल में शौचालय की सफाई करते देखा गया. घटना का वीडियो वायरल (Student Viral Video) हो गया है. वीडियो कथित तौर पर एक रसोइए ने शेयर किया था. वीडियो को रसोइए ने 12 जुलाई को विजयलक्ष्मी चलावडी के रूप में शूट किया था. घटना गडग के नागवी में सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की है. इस बीच, गडग में शिक्षा विभाग ने स्कूल के शौचालयों की सफाई करने वाले कक्षा 6 और 7 के छात्रों की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए हैं.

सजा के तौर पर टीचर ने शौचालय साफ करवाया

छात्रों के अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें समय पर नहीं आने पर सजा के तौर पर शौचालय साफ करने को कहा. शिक्षा विभाग ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. टीओआई अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, रसोइया विजयलक्ष्मी ने कहा, 'जब मैं स्कूल में था, तो छात्रों ने शौचालय को साफ करने के लिए बाल्टी और झाड़ू के लिए मुझसे संपर्क किया. छात्रों ने मुझे बताया कि शिक्षकों ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है. मुझे लगा कि यह सही बात नहीं है. और इस तरह मैंने इस घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और इसे व्हाट्सएप में शेयर किया.'

#Karnataka edun dept in #Gadag has ordered an investigation after visuals of 6 & 7th standard students cleaning school toilets came to light. Parents allege- as punishment they were made to clean toilets. Dept says- inquiry ordered. Incident happened at Govt school- Nagavi. pic.twitter.com/nsonIV3T0t

— Imran Khan (@KeypadGuerilla) July 27, 2022