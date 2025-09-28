टीचर ने निकाला पढ़ाने का नया तरीका, खेलते-खेलते इंग्लिश सीख रहे बच्चे, वीडियो वायरल

Educational Fun Activities In Classroom: सोशल मीडिया पर टीचर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बच्चों को खेल-खेल में बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी ग्रामर(English Grammar) के रूल सिखा रही है. इनके पढ़ाने का तरीका देखकर आप भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे.
Viral Video: सोशल मीडिया पर क्लासरूम के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें टीचर बच्चों को यूनिक तरीके से पढ़ा रहे होते हैं. ये बात सच है कि अगर पढ़ाने का तरीका थोड़ा मजेदार हो तो बच्चे भी इसमें भाग लेना चाहते हैं और खेल-खेल में उन्हें समझने में भी आसानी होती है. फन एक्टिविटी पढ़ाई को मजेदार बना देती है. ऐसा ही एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें टीचर खेल के अंदाज में बच्चों को अंग्रेजी ग्रामर के रूल सिखा रही है. इस तरीके से पढ़ाने को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और टीचर की तारीफ कर रहे हैं.
कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे बच्चे?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक टीचर क्लास में बच्चों को ग्रामर के नियम सिखा रही हैं, लेकिन मैडम के सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि अब ये वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि क्लास में मैडम ने फर्श पर रंगीन चॉक से ग्रामर के रूल लिख रखे हैं. जो कि किसी ना किसी बाक्स या सर्कल में होते हैं और बच्चों को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में अंग्रेजी ग्रामर के रूल के अनुसार ही कूदना होता है. उदाहरण के तौर पर यदि कोई स्टूडेंट 'आई' बॉक्स पर खड़ा है तो उसे 'आर' या 'वी' नहीं, बल्कि 'एम' वाले बॉक्स पर कूदना होगा. इस तरीके से बच्चे खेल भी रहे हैं और पढ़ाई भी चल रही है.
किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_.future_genius._ नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने टीचर की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "क्या ये सरकारी स्कूल है? आप स्टूडेंट को इतनी अच्छी एक्टिविटी करा रहे हैं. ये देखकर अच्छा लगा कि आप क्रिएटिव एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं."
