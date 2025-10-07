Advertisement
गार्डन में देखी सूखी घास तो खोद डाली जमीन, अंदर से निकली इतनी बड़ी चीज; फटी रह गई आंखें

Viral Lawn Mystery: अमेरिका के एक टीचर के घर के लॉन में घास नहीं उगने का कारण जानकर सब हैरान रह गए. जब उन्होंने खुदाई की, तो जमीन के नीचे से निकला 10,300 पाउंड वजनी पत्थर. सोशल मीडिया पर #BoulderSaga बन गया वायरल सेंसेशन.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 07, 2025, 01:20 PM IST
गार्डन में देखी सूखी घास तो खोद डाली जमीन, अंदर से निकली इतनी बड़ी चीज; फटी रह गई आंखें

Giant Boulder Discovery: अमेरिका के इंडियाना में रहने वाले स्कूल टीचर ब्रेंडन डुडास के घर का हरा-भरा लॉन अचानक एक जगह से सूखा पड़ा था. उन्होंने घास उगाने के कई तरीके अपनाए. नए बीज, खाद, और खास ट्रीटमेंट तक लेकिन सब बेकार गया. आखिरकार, उन्होंने खुद फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू की, ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके.

जमीन के नीचे क्या छिपा था जिसने सबको हैरान कर दिया?

कुछ ही फीट खुदाई करने पर ब्रेंडन को जमीन के नीचे कुछ कठोर चीज महसूस हुई. जब उन्होंने और गहराई में खुदाई की तो वहां से निकला एक 10,300 पाउंड (करीब 4,670 किलो) वजनी विशाल पत्थर. मई 2025 में मिली इस खोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोग इसे #BoulderSaga कहने लगे.

कैसे चला ‘बोल्डर’ निकालने का अनोखा मिशन?

ब्रेंडन ने बताया, “मुझे लगा ये बस एक छोटा सा पत्थर होगा.” लेकिन जब खुदाई बढ़ी तो उन्होंने समझा कि ये तो एक ‘मॉन्स्टर बोल्डर’ है. उन्होंने कई हफ्तों तक बाल्टी से मिट्टी निकाली और अंत में क्रेन बुलानी पड़ी ताकि उस विशाल पत्थर को बाहर निकाला जा सके. एक्सपर्ट के अनुसार, ये पत्थर शायद आइस एज यानी बर्फ युग का अवशेष हो सकता है या फिर पुराने निर्माण कार्यों का हिस्सा. ब्रेंडन को डर था कि इसकी वजह से उनके घर की नींव को नुकसान पहुंच सकता है. लेकिन यही खतरा अब बन गया सोशल मीडिया का सबसे दिलचस्प ड्रामा.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ze_ntix (@ze_ntix)

 

कैसे एक मामूली परेशानी बन गई इंटरनेट की सबसे बड़ी वायरल कहानी?

ब्रेंडन ने अपने हर कदम की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालीं, जो देखते-देखते लाखों लोगों तक पहुंच गईं. लोग उनके जज्बे, हंसी और संघर्ष से जुड़ते चले गए. कई लोगों ने लिखा, “हर आदमी के घर में एक छिपा हुआ बोल्डर होता है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए.” जो कहानी एक सूखी घास से शुरू हुई थी, वो अब इंटरनेट की सबसे वायरल घटनाओं में शामिल हो गई. ब्रेंडन डुडास ने साबित किया कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े सरप्राइज हमारे पैरों के नीचे छिपे होते हैं.

