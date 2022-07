टीचर ने ब्लैकबोर्ड पर दोनों हाथों से बनाई शिवाजी-महाराणा प्रताप की स्केच, Video ने उड़ाई लोगों की नींद

Man Draws Arts With Both Hands Viral Video: हमें हमेशा दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग करना सिखाया गया है, है ना? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो तमाम कोशिशों के बावजूद लेफ्ट हैंड से काम करने वाले बन जाते हैं. अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है? वैसे तो दुनिया में ऐसे भी जीनियस हैं जो दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं. एक शख्स का ये वायरल वीडियो उसी का उदाहरण है. हालांकि, जो इस क्लिप को सबसे अलग बनाता है वह यह है कि वह ड्राइंग बोर्ड को देखे बिना भी दोनों हाथों से एक चित्र बनाता है. हिंदुस्तान नाउ ग्लोबल प्रेस (Hindustan Now Global Press) द्वारा शेयर की गई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

ब्लैकबोर्ड के बिना देखे ही बनाई शिवाजी-महाराणा प्रताप की तस्वीर

वीडियो एक क्लास से शुरू होता है, जहां एक आदमी एक ब्लैकबोर्ड के सामने एक कुर्सी पर बैठा है. वह कैमरे का सामना करते हुए बैठे हैं. आदमी अपने दोनों हाथों को वापस ब्लैकबोर्ड पर ले जाता है और दो चेहरों की स्ट्रक्चर तैयार करता है. वह आउटलाइन्स को ब्लैकबोर्ड पर खींचता है. जब पूरी तस्वीर बन जाती है तो देखकर समझा जा सकता है कि शख्स ने शिवाजी और महाराणा प्रताप की आउटलाइन्स खींची है. जब दोनों चित्रों की विशेषताओं को चित्रित करने की बात आती है, तो वह शख्स इसे एक साथ करता है.

इसके बाद वह चित्रों के छोटे-छोटे विवरणों को एक-एक करके सही तालमेल में पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है. 46 सेकंड के इस वीडियो को लगभग 9 लाख व्यूज और 2 लाख से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं.

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कुछ ऐसे दिए रिएक्शन

लोगों ने उस व्यक्ति के आर्टिस्टिक स्किल की सराहना की. हालांकि, कुछ लोगों ने दावा किया कि उसके सामने एक शीशा रखा गया था. एक फेसबुक यूजर ने इस अनूठी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लिखा, 'अद्भुत काला को नमन .' जबकि एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'एक महान कला, आपको और आपके काम को सलाम.' तीसरे ने कमेंट किया, 'अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पना के साथ हाथों की उंगलियों की सिंक्रनाइज़ेशन बेहद शानदार है.' भले ही लोगों ने दावा किया कि वह आदमी एक आईने में देख रहा था, उन्होंने उसकी कला की सराहना की.

