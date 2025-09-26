Advertisement
मास्टरजी बने 'अमिताभ', क्लास में लगाई हॉट सीट; स्टूडेंट बना कैंडिडेट, टीचर ने एग्जाम से पहले क्यों खिलाया KBC

KBC In Classroom: यूं तो सोशल मीडिया पर क्लासरूम के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें टीचर बच्चों को मजेदार एक्टिविटीज कराते हैं, लेकिन इस टीचर ने एग्जाम से पहले रिवीजन करवाने के लिए क्लास में KBC (कौन बनेगा करोड़पति) का सेट लगा दिया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:03 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर टीचर्स के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें वे खेल-खेल में बच्चों का सिलेबस मजेदार ढंग से कंप्लीट करा देते है. इन दिनों इंटरनेट पर एक खास वीडियो छाया हुआ है. जिसमें एक टीचर ने क्लास में बच्चों के बीच केबीसी (कौन बनेगा करोड़पति) खिलाया. क्लासरूम में ही हॉट सीट लगाई गई और कैंडिडेट स्टूडेंट को बैठाया गया. 

कैसे खिलाया केबीसी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में मास्टर जी कहते हैं, "आज मैंने क्लास में बच्चों को कौन बनेगा करोड़पति खिलाया. टीचर ने बताया कि बच्चों के एग्जाम हैं और उन्होंने बच्चों को 2 चैप्टर याद करने के लिए दिए थे और बच्चे भी रिर्टन टेस्ट देकर परेशान हो गए थे, इसलिए रिवीजन को दिलचस्प बनाने लिए KBC खिला दिया." वीडियो में दिखता है कि क्लास में हॉट सीट लगाई गई और उस सीट पर एक-एक करके सभी स्टूडेंट को बुलाया गया. दूसरी कुर्सी पर खुद मास्टर जी अमिताभ बच्चन बनकर बैठ गए. केबीसी की तर्ज पर ही यहां भी कैंडिडेट की मदद के लिए 'लाइफ लाइन' मौजूद थी जिसमें 'ऑडियंस पोल' का भी ऑप्शन था. इसमें क्लास के सारे बच्चे हाथ उठाकर सवाल का जवाब देने में अपने साथी की मदद करते हैं. इस दौरान सवाल के जवाब को मास्टर जी पूरी क्लास को विस्तार से समझाते हैं और इस तरह जो बच्चे टेस्ट से भाग रहे थे. वो भी इस गेम में हिस्सा लेने लगे. मजेदार तरीके से बच्चों का एग्जाम से पहले रिवीजन हो गया.
A post shared by Master ji (@master_ji21)

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @master_ji21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 36 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 4 हजार से ज्यादा यूजर्स शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाल लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए एक यूजर ने लिखा, "आपके पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं भी अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही करता हूं." तीसरे यूजर ने लिखा, "आपका तो बहुत पैसा लग गया होगा सर."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

