क्लासरूम में स्टूडेंट की चोटी बनाने लगा ये टीचर, Video ने लाखों लोगों को कर डाला इमोशनल

Classroom Viral Video: भारत के ज्यादातर स्कूलों में यह नियम होता है कि लड़कियां अपने बाल दो चोटी में अच्छी तरह से बांधकर आएं. अगर कोई बच्ची ऐसा नहीं करती तो अक्सर उसे डांट या सजा मिलती है. लेकिन हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसने सभी का दिल जीत लिया. इसमें देखा गया कि एक बच्ची बिना चोटी बनाए क्लास में आई तो डांटने के बजाय टीचर ने खुद उसके बाल बांध दिए. सबसे खास बात यह रही कि यह काम करने वाला टीचर एक पुरुष था.

वीडियो में क्या दिखा?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. इसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपने बाल खोले हुए खड़ी है. उसके बाल या तो घर से सही तरीके से नहीं बने थे या खेलते-पढ़ते खुल गए थे. ऐसे में टीचर ने उसे सजा देने के बजाय खुद कुर्सी पर बैठकर उसके बाल संवारने शुरू कर दिए. टीचर ने बहुत धैर्य और सावधानी से बच्ची के बालों की दो चोटी बनाई. इतना ही नहीं, उन्होंने उसे स्कूल के नियमों के अनुसार लाल रिबन भी बांधा. यह पल बेहद प्यारा और सम्मानजनक था. काम पूरा करने के बाद टीचर ने बच्ची को उसकी सीट तक छोड़ दिया. उस मासूम के चेहरे पर जो संतोष और मुस्कान थी, उसने सभी का दिल छू लिया.

इंटरनेट पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “लगता है सर की बेटी है, तभी रिबन बांधने का इतना अच्छा अनुभव है.” किसी ने कहा, “ऐसे ही वीडियो वायरल करो ताकि सोशल मीडिया सकारात्मक मैसेज से भरा रहे.” दूसरे यूजर ने लिखा, “वह एक ‘गर्ल डैड’ लगते हैं, कितने प्यारे इंसान हैं.” वहीं किसी ने भावुक होकर लिखा, “ऐसे टीचर्स और ऐसे पुरुष देखकर विश्वास होता है कि हमारी बेटियां समाज में सुरक्षित हैं.”

इस वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया कि यह घटना किस स्कूल या किस जगह की है. लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे मानवीय व्यवहारों से भी मिलती है.