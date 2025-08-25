क्लासरूम में स्टूडेंट की चोटी बनाने लगा ये टीचर, Video ने लाखों लोगों को कर डाला इमोशनल
Advertisement
trendingNow12895565
Hindi Newsजरा हटके

क्लासरूम में स्टूडेंट की चोटी बनाने लगा ये टीचर, Video ने लाखों लोगों को कर डाला इमोशनल

Viral Teacher Video: भारत के कई स्कूलों में यह नियम होता है कि लड़कियां अपने बाल दो चोटी में अच्छी तरह से बांधकर आएं. अगर कोई बच्ची ऐसा नहीं करती तो अक्सर उसे डांट या सजा मिलती है. लेकिन हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसने सभी का दिल जीत लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्लासरूम में स्टूडेंट की चोटी बनाने लगा ये टीचर, Video ने लाखों लोगों को कर डाला इमोशनल

Classroom Viral Video: भारत के ज्यादातर स्कूलों में यह नियम होता है कि लड़कियां अपने बाल दो चोटी में अच्छी तरह से बांधकर आएं. अगर कोई बच्ची ऐसा नहीं करती तो अक्सर उसे डांट या सजा मिलती है. लेकिन हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसने सभी का दिल जीत लिया. इसमें देखा गया कि एक बच्ची बिना चोटी बनाए क्लास में आई तो डांटने के बजाय टीचर ने खुद उसके बाल बांध दिए. सबसे खास बात यह रही कि यह काम करने वाला टीचर एक पुरुष था.

यह भी पढ़ें: मैं श्राप देता हूं, आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे... आखिर शेयर होल्डर्स को क्यों आया गुस्सा? LIVE मीटिंग हुई रिकॉर्ड

वीडियो में क्या दिखा?

Add Zee News as a Preferred Source

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. इसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपने बाल खोले हुए खड़ी है. उसके बाल या तो घर से सही तरीके से नहीं बने थे या खेलते-पढ़ते खुल गए थे. ऐसे में टीचर ने उसे सजा देने के बजाय खुद कुर्सी पर बैठकर उसके बाल संवारने शुरू कर दिए. टीचर ने बहुत धैर्य और सावधानी से बच्ची के बालों की दो चोटी बनाई. इतना ही नहीं, उन्होंने उसे स्कूल के नियमों के अनुसार लाल रिबन भी बांधा. यह पल बेहद प्यारा और सम्मानजनक था. काम पूरा करने के बाद टीचर ने बच्ची को उसकी सीट तक छोड़ दिया. उस मासूम के चेहरे पर जो संतोष और मुस्कान थी, उसने सभी का दिल छू लिया.

 

 

इंटरनेट पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “लगता है सर की बेटी है, तभी रिबन बांधने का इतना अच्छा अनुभव है.” किसी ने कहा, “ऐसे ही वीडियो वायरल करो ताकि सोशल मीडिया सकारात्मक मैसेज से भरा रहे.” दूसरे यूजर ने लिखा, “वह एक ‘गर्ल डैड’ लगते हैं, कितने प्यारे इंसान हैं.” वहीं किसी ने भावुक होकर लिखा, “ऐसे टीचर्स और ऐसे पुरुष देखकर विश्वास होता है कि हमारी बेटियां समाज में सुरक्षित हैं.”

यह भी पढ़ें: दोस्तों संग रील बना रहा था ये यूट्यूबर, अचानक आया तेज पानी और एक झटके में बहा ले गया; कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सबकुछ

इस वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया कि यह घटना किस स्कूल या किस जगह की है. लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे मानवीय व्यवहारों से भी मिलती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

schoolViral Videotrending

Trending news

गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
;