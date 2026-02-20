गजब का टोपीबाज निकला नन्हा स्टूडेंट, पढ़ाई से बचने के लिए लगाया ऐसा खुराफाती दिमाग, VIDEO देखें

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर बच्चों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. बच्चे पढ़ने में आनाकानी करते हैं. स्कूल में ज्यादातर बच्चे टीचर से बचने और बहानेबाजी में ही लगे रहते हैं. बच्चे पढ़ाई से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढ लेते है, इस बच्चे ने तो बहाने बाजी में सबको पीछे छोड़ दिया. इस छात्र ने अपनी सारी नोटबुक ही गायब कर दी और पूरी क्लास के बैग चेक करवा दिए. मास्टर जी सभी स्टूडेंट के बैग चेक करते रहे और ये बच्चा ऐसी जगह नोट बुक छिपाया था जिसे जानकर आपकी हंसी छूट जाएगा.

कहां छुपाई थी नोटबुक?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि मास्टर जी बच्चे की पेंट खोलकर उसमें से नोट बुक निकाल रहे हैं. वीडियो देखकर हैरानी होती है कि ये नोटबुक यहां क्यों रखी गई. इस दौरान मास्टर जी बताते हैं कि पढ़ने के डर से इस बच्चे ने अपनी नोटबुक पेंट में छिपा ली. जैसे ही बच्चे की पेंट में से नोटबुक निकलती है तो बाकी बच्चे भी देखते ही रह जाते हैं. इस दौरान मास्टर जी बताते हैं कि पेंट में नोट बुक छिपा रखी है और सारे बच्चों के बैग चेक करवा रहा है. बच्चे की ये चालाकी और गजब का दिमाग वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आज तक आपने बच्चे नकल करते या बहाने मारते देखे होंगे, लेकिन पढ़ाई से बचने के लिए ऐसा कारनामा आपने आज तक नहीं देखा होगा. बच्चे का ये खुराफाती दिमाग देखकर लोग हैरान हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते.

बच्चे की इस हरकत पर क्या बोली जनता?

इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mdmumtaj6664 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 16 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी कमाल का रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेरा बचपन है ये तो." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "बड़े होकर सबसे पहले मास्टर जी का मैटर सॉल्व करेगा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.