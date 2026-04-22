क्लासरूम में दिखा 'संस्कारों वाला बच्चा'! रोज टीचर को देता है फूल, वीडियो देख भावुक हुए लोग

यूं तो सोशल मीडिया पर क्लासरूम के वीडियो वायरल होते रहते हैं. छोटे स्टूडेंट मासूम होते हैं उनकी एक्टिविटी भी मासूमियत भरी होती है. कई बार बच्चे ऐसे काम करते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाता है. ये नन्हा स्टूडेंट भी कुछ ऐसा ही करता है. ये बच्चा रोज अपनी टीचर को फूल गिफ्ट करता है. टीचर ने वीडियो के टेक्स्ट में लिखा, 'मेरी जॉब में रोज छोटे जेंटलमैन से फूल मिलने का जिक्र नहीं था.'

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर longtsuovung नाम के यूजर ने शेयर किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म पहने क्लासरूम में आता है. बच्चे ने बो-टाई लगाई है और कंधे पर बड़ा-सा बैग है. वो टीचर की ओर बढ़ता है. जैसे ही वो टीचर के पास आता है मासूमियत के साथ टीचर को फूल देता है. बच्चे के हाथ में सफेद रंग के छोटे-छोटे कुछ फूल थे. टीचर के मुताबिक, ये बच्चा रोज फूल देता है. फूल भले ही छोटी-सी चीज है, लेकिन ये बेहद खास और भावुक कर देने वाली बात है. वीडियो के टेक्स्ट में लिखा है, 'मेरी जॉब में रोज छोटे जेंटलमैन से फूल मिलने का जिक्र नहीं था.' लोग बच्चे के संस्कार को देख उसकी मां की तारीफ कर रहे हैं.

शरमाते हुए आया बच्चा

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा जब क्लासरूम में आया तो सीधा टीचर को देखते हुए उनकी ओर बढ़ा. बच्चा इस दौरान थोड़ा शरमाते हुए आता है. बच्चे की सादगी, संस्कार और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज और 41 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख लोगों ने बच्चे के संस्कारों की तारीफ की. एक यूजर ने बच्चे की मम्मी की तारीफ करते हुए लिखा कि वो एक राजा का पालन पोषण कर रही हैं. दूसरे यूजर ने लिखा कि वो भारी बैग के कारण सही से चल भी नहीं पा रहा था. एक अन्य यूजर ने लिखा, "मेरा एक स्टूडेंट मुझे रोज एक स्टीकर देता है." एक यूजर ने लिखा, 'संस्कार हो तो ऐसे.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.