'देश रंगीला' पर झूमे मास्टर जी! बच्चों को डांस सिखाते टीचर का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा- 'बेस्ट टीचर'
Advertisement
trendingNow12881227
Hindi Newsजरा हटके

'देश रंगीला' पर झूमे मास्टर जी! बच्चों को डांस सिखाते टीचर का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा- 'बेस्ट टीचर'

Teacher Dance Viral Video: सोशल मीडिया पर 15 अगस्त को लेकर कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. स्कूलों में भी तैयारियां हो रही हैं. ऐसे में टीचर्स भी बच्चों की प्रेक्टिस करा रहे हैं. जहां एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में आ गया है, जिसमें एक टीचर बच्चों को देश रंगीला पर डांस सिखाते देखे जा रहे हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'देश रंगीला' पर झूमे मास्टर जी! बच्चों को डांस सिखाते टीचर का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा- 'बेस्ट टीचर'

15 August Teacher Viral Dance: स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे देश में देशभक्ति का माहौल बन जाता है. जहां स्कूल, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. इन कार्यक्रमों की तैयारियों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. दरअसल इस वीडियो में एक टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ 'देश रंगीला' गाने पर डांस रिहर्सल करते दिख रहे हैं. वहीं ये वीडियो वायरल होते ही लोग जमकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. लोगों ने टीचर की जमकर तारीफ की है. 

टीचर ने सिखाया डांस 
सोशल मीडिया पर यह वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेल टीचर का जोश और बच्चों की मुस्कान हर किसी का ध्यान खींच रही है. दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि टीचर पूरे उत्साह के साथ बच्चों को डांस के स्टेप्स सिखा रहे हैं. उनके डांस मूव्स में गजब की इनर्जी और उत्साह नजर आ रहा है. इसे देखकर बच्चे भी पूरे जोश के साथ उनका साथ दे रहे हैं. टीचर 15 अगस्त की तैयारी के लिए बच्चों को देश रंगीला गाने पर डांस सिखा रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच जमकर वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@esrilesk)

लोगों ने की जमकर तारीफ
टीचर के डांस सिखाने का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने टीचर की जमकर तारीफ करना शुरू कर दिया. दरअसल यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @esrilesk नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे 3 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. लोग इस वीडियो को 'प्योर नॉस्टैल्जिया' बता रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर लिखा- इस टीचर को सलाम. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बेस्ट डांस टीचर. इसी दौरान एक यूजर ने लिखा- ऐसे पल जिंदगी भर नहीं भूलते. इस वीडियो तो देख कई लोग अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं. स्कूल में 'देश रंगीला' गाना 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर काफी वायरल रहता है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Des Rangila dance videoteacher viral videoViral News

Trending news

ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
liquor bottles
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
Independence Day
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
DNA Analysis
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
;