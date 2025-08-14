'देश रंगीला' पर झूमे मास्टर जी! बच्चों को डांस सिखाते टीचर का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा- 'बेस्ट टीचर'

Teacher Dance Viral Video: सोशल मीडिया पर 15 अगस्त को लेकर कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. स्कूलों में भी तैयारियां हो रही हैं. ऐसे में टीचर्स भी बच्चों की प्रेक्टिस करा रहे हैं. जहां एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में आ गया है, जिसमें एक टीचर बच्चों को देश रंगीला पर डांस सिखाते देखे जा रहे हैं.
15 August Teacher Viral Dance: स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे देश में देशभक्ति का माहौल बन जाता है. जहां स्कूल, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. इन कार्यक्रमों की तैयारियों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. दरअसल इस वीडियो में एक टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ 'देश रंगीला' गाने पर डांस रिहर्सल करते दिख रहे हैं. वहीं ये वीडियो वायरल होते ही लोग जमकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. लोगों ने टीचर की जमकर तारीफ की है.
टीचर ने सिखाया डांस
सोशल मीडिया पर यह वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेल टीचर का जोश और बच्चों की मुस्कान हर किसी का ध्यान खींच रही है. दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि टीचर पूरे उत्साह के साथ बच्चों को डांस के स्टेप्स सिखा रहे हैं. उनके डांस मूव्स में गजब की इनर्जी और उत्साह नजर आ रहा है. इसे देखकर बच्चे भी पूरे जोश के साथ उनका साथ दे रहे हैं. टीचर 15 अगस्त की तैयारी के लिए बच्चों को देश रंगीला गाने पर डांस सिखा रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच जमकर वायरल हो रहा है.
लोगों ने की जमकर तारीफ
टीचर के डांस सिखाने का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने टीचर की जमकर तारीफ करना शुरू कर दिया. दरअसल यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @esrilesk नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे 3 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. लोग इस वीडियो को 'प्योर नॉस्टैल्जिया' बता रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर लिखा- इस टीचर को सलाम. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बेस्ट डांस टीचर. इसी दौरान एक यूजर ने लिखा- ऐसे पल जिंदगी भर नहीं भूलते. इस वीडियो तो देख कई लोग अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं. स्कूल में 'देश रंगीला' गाना 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर काफी वायरल रहता है.