जब एक शिक्षक बने राष्ट्रपति और पूरा देश मनाने लगा उनका जन्मदिन, क्यों 5 सितंबर को ही मनाया जाता है टीचर्ड डे?

Teachers Day 2025: भारत में हर साल 5 सितंबर का दिन बेहद खास होता है. यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे. लेकिन उनकी असली पहचान एक महान शिक्षक और दार्शनिक की थी. यही वजह है कि उनके सम्मान में पूरा देश इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है.

आखिर क्यों 5 सितंबर को ही मनाया जाता है शिक्षक दिवस?

डॉ. राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था. जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके छात्रों और चाहने वालों ने उनके जन्मदिन को मनाने की अनुमति मांगी. इस पर उन्होंने कहा कि उनका जन्मदिन मनाने की बजाय अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी. तभी से यह परंपरा शुरू हुई और आज भी जारी है.

क्या सिर्फ भारत में मनाया जाता है यह दिन?

भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर बेहतरीन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाता है. लेकिन दुनिया के अलग-अलग देशों में यह दिन अलग-अलग तारीखों पर मनाया जाता है.

चीन में 11 सितंबर को.

सिंगापुर में सितंबर के पहले शुक्रवार को.

अमेरिका में मई के पहले मंगलवार को.

डॉ. राधाकृष्णन की शिक्षा और योगदान क्या थे?

एक गरीब तेलुगु ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले राधाकृष्णन ने अपनी पढ़ाई छात्रवृत्ति के जरिए पूरी की. उन्होंने दर्शनशास्त्र (Philosophy) में मास्टर डिग्री हासिल की और कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं, जैसे – The Hindu View of Life, An Idealist View of Life, Gautam the Buddha, और India and China.

किन-किन विश्वविद्यालयों में पढ़ाया?

डॉ. राधाकृष्णन ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा शिक्षा को समर्पित किया. उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया. इसके अलावा वे आंध्र विश्वविद्यालय (1931-1936) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (1939) के कुलपति भी रहे. उनकी विद्वता और नेतृत्व ने शिक्षा जगत में नई दिशा दी.

क्यों याद किए जाते हैं डॉ. राधाकृष्णन?

डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि देश के लिए शिक्षक सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं और उन्हें समाज का सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए. 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया. दिलचस्प बात यह है कि उन्हें भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी एक महान शिक्षक के रूप में याद किया जाता है.