टीचर्स-डे पर लोट-लोटकर डांस कर रहे ये बच्चे, Video देखकर हंसते-हंसते हो जाएगी हालत खराब
Hindi Newsजरा हटके

टीचर्स-डे पर लोट-लोटकर डांस कर रहे ये बच्चे, Video देखकर हंसते-हंसते हो जाएगी हालत खराब

Teachers Day School Video: 5 सितंबर को स्कूलों में स्टूडेंट टीचर्स डे मनाते हैं. इसके बाद स्कूलों से कई वीडियोज बाहर आते हैं जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. इस डांस वीडियो को देखकर हंसते हंसते पेट दुखने लगेगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:17 AM IST
टीचर्स-डे पर लोट-लोटकर डांस कर रहे ये बच्चे, Video देखकर हंसते-हंसते हो जाएगी हालत खराब

Viral Video: हाल ही में शिक्षक दिवस मनाया गया है. ऐसे में स्कूलों में बच्चे अपने टीचर्स के लिए कुछ खास करते हैं. कुछ छात्र अपने फेवरेट टीचर को गिफ्ट देते हैं तो कुछ बच्चे नाच गाना करके टीचर्स को विश करते हैं. इसके कई वीडियो बाद में सोशल मी​डिया पर भी वायरल होते हैं, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं. उसे देखने के बाद हंसते-हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा. वीडियो टीचर्स डे का बताया जा रहा है जिसमें बच्चे इतनी मस्ती से डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि देखने वाला अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगा. यह वीडियो शायद टीचर्स ने ही रिकॉर्ड किया होगा.
यह भी पढ़ें:  स्कूल बस से उतरी बच्ची तो Z+ सिक्योरिटी लेकर पहुंचे डॉग्स! लोगों ने बताया सबसे खूबसूरत Video

वायरल हो रहे वीडियो में एक फिल्मी गाने पर स्टूडेंट्स जमीन पर बैठकर बेहतरीन डांस करके टीचर्स डे मना रहे हैं. 'मार डाला' गाने पर इन बच्चों का डांस ऐसा वायरल हुआ कि ज्यादातर लोग वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए. गाने के बोल हैं, "हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला." इस लाइन पर छात्रों ने जो स्टेप किया है वो इतना परफेक्ट लगा कि वीडियो इंटरनेट पर छा गया.

यह भी पढ़ें: मैडम के बर्थडे पर बच्चों ने दिया ऐसा सरप्राइज, Video देखकर आ जाएंगे आंखों में आंसू

किसने डाला वीडियो?
टीचर्स डे का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @iamgallalokesh नाम के हैंडल से डाला गया है और अब तक इस वीडियो पर 48 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो को अब तक लगभग 28 हजार से ज्यादा लोग शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखने के बाद क्या है लोगों की प्रतिक्रियाएं?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ऐसे रेंगते रेंगते बाहर ना चले जाना." दूसरे यूजर ने लिखा, "आप हमेशा प्रेरणा हैं चाहे आप किसी भी पीढ़ी से हो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

