'मजाक में कहा था चेस लीग शुरू कर दो!' आनंद महिंद्रा ने शेयर किया समय रैना का मजेदार किस्सा, सुनाई GCL की दिलचस्प कहानी

टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग का चौथा सीजन 3 सितंबर से बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है. इसी बीच आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पिछले साल मुंबई में हुई लीग की ओपनिंग सेरेमनी का एक पुराना वीडियो शेयर किया.
वीडियो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि विश्वास करना मुश्किल है कि ग्लोबल चेस लीग के तीन सीजन पूरे हो चुके हैं और अब चौथे सीजन की शुरुआत होने वाली है. उन्होंने लीग की शुरुआत की कहानी को याद करते हुए कहा कि समय और सागर इस कहानी को उनसे बेहतर तरीके से बताते हैं.
समय रैना ने वीडियो में बताया कि मार्च 2020 में वह और सागर शाह इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे. उस वक्त इंडिया और रूस के बीच चेस का फाइनल मुकाबला चल रहा था. तभी अचानक उनकी लाइव स्ट्रीम की चैट में एक ही बात बार-बार लिखी जाने लगी कि आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है. समय ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्हें पहले समझ नहीं आया कि लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं. उन्हें लगा कि आनंद महिंद्रा तो दिन में कई ट्वीट करते हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि इस बार आनंद महिंद्रा ने उनके और सागर के स्ट्रीम को लेकर ट्वीट किया था.
इसी दौरान इंडिया और रूस के खिलाड़ियों के इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत आ गई. मैच रुक गया. आनंद महिंद्रा ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और उम्मीद जताई कि इंटरनेट की समस्या जल्द ठीक हो जाएगी. लेकिन इसके बाद उन्होंने समय को मजाकिया अंदाज में सुझाव दिया कि जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता, तब तक वह अपने जोक्स से लोगों का मनोरंजन क्यों नहीं करते. समय के लिए यह किसी कॉमेडियन के सपने जैसा मौका था. उन्होंने तुरंत हामी भर दी. इसी बातचीत के दौरान समय ने मजाक में आनंद महिंद्रा से कहा कि क्यों न भारत में भारतीयों के लिए कोई चेस लीग शुरू कर दी जाए.
It’s hard to believe that we’ve already completed three editions of the Tech Mahindra Global Chess League, & will be kicking off season 4 on Thursday in Bengaluru….
The way it began is also something almost unbelievable…
Here’s a throwback video from the opening ceremony last… pic.twitter.com/YsUUdrh3Cf
— anand mahindra (@anandmahindra) September 2, 2026
समय ने बताया कि उस वक्त उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बात को इतनी गंभीरता से लिया जाएगा. वह सिर्फ मजाक कर रहे थे. लेकिन कुछ दिनों बाद उनके पास आनंद महिंद्रा की टीम से फोन आया. फोन पर बताया गया कि चेस लीग शुरू करने की तैयारी हो रही है. हालांकि, यह सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए लीग नहीं होगी, बल्कि इसका नाम ग्लोबल चेस लीग होगा. समय को पहले तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ. उन्होंने दोबारा कन्फर्म किया और तब उन्हें यकीन हुआ कि जिस बात को उन्होंने मजाक में कहा था, वह सच में होने जा रही है. समय ने मजाक करते हुए कहा कि उस वक्त उन्हें लगा कि काश उन्होंने आनंद महिंद्रा से चेस लीग की जगह कोई कार ही मांग ली होती.
इसके बाद ग्लोबल चेस लीग की शुरुआत हुई. पहला सीजन, फिर दूसरा, तीसरा और अब चौथा सीजन भी सामने है. इन सालों में लीग ने दुनिया के कई बड़े चेस खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने का काम किया. मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथन आनंद जैसे बड़े नामों के साथ कई नए और युवा खिलाड़ी भी लीग का हिस्सा बने. वहीं, कमेंट्री की जिम्मेदारी सागर शाह और तानिया सचदेव जैसे चर्चित चेस एक्सपर्ट्स ने संभाली. समय के मुताबिक, पिछले तीनों सीजन शानदार रहे और हर सीजन के साथ लीग को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती गई.
समय ने वीडियो में एक और मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि पिछले साल ओपनिंग सेरेमनी से पहले वह दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे. तभी उनके फोन पर आनंद महिंद्रा का कॉल आया. उन्हें लगा कि शायद कोई और कॉल कर रहा है, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया. कुछ मिनट बाद व्हाट्सऐप पर मैसेज आया- 'हेलो समय, मैं आनंद महिंद्रा. मैंने आपको मैसेज किया था, शायद आप व्यस्त थे.' समय ने बताया कि वह तुरंत बाहर आए और खुद को शांत करते हुए फोन वापस किया. बातचीत में आनंद महिंद्रा ने उनसे पूछा कि वह क्या कर रहे हैं और क्या ग्लोबल चेस लीग की ओपनिंग सेरेमनी में आ सकते हैं.
समय ने बताया कि उन्होंने तुरंत हां कर दी. इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को फोन किया और उस रात के बाकी सभी प्लान कैंसल करवाकर ओपनिंग सेरेमनी के लिए पहुंच गए. समय के मुताबिक, आनंद महिंद्रा का अंदाज उन्हें इसलिए भी पसंद आया क्योंकि उन्होंने रात करीब 10 बजे मैसेज करने के बाद भी यह ध्यान रखा कि कहीं समय सो तो नहीं रहे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आनंद महिंद्रा ने मैसेज में ऐसा भी लिखा कि उम्मीद है मेरा मैसेज मिलने से पहले आप अपनी नींद पूरी करके उठ चुके होंगे.
समय रैना और सागर शाह की यह कहानी दिखाती है कि कभी-कभी एक हल्के-फुल्के मजाक से निकली बात भी बड़ा रूप ले सकती है. मार्च 2020 की एक लाइव स्ट्रीम के दौरान कही गई बात कुछ समय बाद ग्लोबल चेस लीग के रूप में सामने आई और अब इसका चौथा सीजन बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है. तीन सीजन के बाद लीग में इस बार भी दुनिया के बड़े चेस स्टार्स शामिल हैं. ऐसे में आनंद महिंद्रा के पुराने वीडियो ने न सिर्फ लीग की शुरुआत की यादें ताजा की हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि एक मजाकिया बातचीत कैसे एक बड़े स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत बन गई.