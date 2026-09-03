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'मजाक में कहा था चेस लीग शुरू कर दो!' आनंद महिंद्रा ने शेयर किया समय रैना का मजेदार किस्सा, सुनाई GCL की दिलचस्प कहानी

टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग का चौथा सीजन शुरू होने से पहले आनंद महिंद्रा ने एक पुराना वीडियो शेयर कर लीग की शुरुआत की दिलचस्प कहानी फिर से सामने ला दी. मुंबई की पिछली ओपनिंग सेरेमनी के इस वीडियो में कॉमेडियन समय रैना और चेस कमेंटेटर सागर शाह नजर आ रहे हैं. समय बताते हैं कि उन्होंने मार्च 2020 में मजाक-मजाक में आनंद महिंद्रा को भारत में चेस लीग शुरू करने का सुझाव दिया था.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 03, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:46 AM IST
'मजाक में कहा था चेस लीग शुरू कर दो!' आनंद महिंद्रा ने शेयर किया समय रैना का मजेदार किस्सा, सुनाई GCL की दिलचस्प कहानी
Image Credit: समय रैना ने सुनाया टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग का दिलचस्प किस्सा! Image credit: X/@anandmahindra

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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