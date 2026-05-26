सिर्फ सुबह-सुबह कुत्ता घुमाकर कमा लेता है इतना, जितना 9 से 5 वाले जॉब में नहीं मिलता! हर महीने की कमाई है इतने लाख

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Dog Walking Job: क्या आप सोच सकते हैं कि एक हाई-प्रोफाइल टेक इंजीनियर अपनी फुल-टाइम नौकरी के बाद सड़कों पर कुत्ते टहलाने का काम कर सकता है? शायद भारत में लोग इसे छोटा काम समझें, लेकिन न्यू यॉर्क सिटी में रहने वाले 28 साल के कोबी गुडहार्ट ने इसी काम को एक 'लग्जरी साइड हसल' में बदल दिया है. कोबी अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी को बिना छोड़े, सिर्फ पार्ट-टाइम में कुत्तों की देखभाल और उन्हें टहलाने का बिजनेस कर रहे हैं. इस अनोखे काम से उनकी महीने की कमाई करीब 5.72 लाख रुपये ($6,000) से भी ज्यादा है, जिसे जानकर हर कोई दंग है.
कैसे आया यह अनोखा आइडिया
कोबी गुडहार्ट साल 2023 में न्यू यॉर्क सिटी शिफ्ट हुए थे. उन्हें पेट्स से बेहद प्यार था. उन्होंने देखा कि न्यू यॉर्क जैसे भागदौड़ वाले शहर में लोग बहुत ज्यादा बिजी और स्ट्रेस में रहते हैं. ऐसे में अमीर लोगों के पास अपने पालतू कुत्तों को टहलाने और उनकी देखभाल करने का समय नहीं होता. कोबी ने इसी समस्या में अपना बिजनेस ढूंढ निकाला. उन्होंने साल 2025 में 'गुडहार्ट डॉग कंपनी' (Goodhart Dog Co.) की शुरुआत की, जो लोअर मैनहट्टन इलाके में प्रीमियम पेट केयर सर्विसेज देती है.
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फुल-टाइम जॉब के साथ ऐसे करते हैं टाइम मैनेज
कोबी अभी भी एक कंपनी में फुल-टाइम इंजीनियर के रूप में काम करते हैं. उन्होंने अपने इस साइड बिजनेस को अपनी नौकरी के शेड्यूल के हिसाब से पूरी तरह सेट कर रखा है. कोबी अपने दिन की शुरुआत सुबह बहुत जल्दी करते हैं. वह ऑफिस जाने से पहले सुबह-सुबह कुत्तों को टहलाने निकल जाते हैं. इसके बाद वह अपने लंच ब्रेक के दौरान भी कुछ क्लाइंट्स के डॉग्स को वॉक पर ले जाते हैं. शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद और वीकेंड्स पर तो उनका यह काम और भी बड़े स्तर पर चलता है.
टीम बढ़ाकर बिजनेस को किया बड़ा
काम बढ़ने पर कोबी ने अकेले रहने के बजाय स्मार्ट बिजनेस माइंड का इस्तेमाल किया. उन्होंने अपने साथ एक और डॉग वॉकर को काम पर रखा है और उसे खुद ट्रेनिंग दी है. जब कोबी दिन के समय अपनी टेक वाली नौकरी पर व्यस्त होते हैं, तब उनकी यह असिस्टेंट मिड-डे शिफ्ट संभालती है और कुत्तों को वॉक पर ले जाती है. कोबी और उनकी टीम मिलकर हर दिन करीब 10 से 20 कुत्तों को टहलाने का काम करते हैं. वीकेंड्स पर वे डॉग ट्रेनिंग सेशन्स और क्लाइंट चेक-इन्स भी करते हैं.
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माउथ पब्लिसिटी और स्मार्ट मार्केटिंग
कोबी ने बताया कि न्यू यॉर्क के इस छोटे से वीआईपी इलाके में जब आप अच्छा काम करते हैं, तो लोग खुद आपके बारे में दूसरों को बताते हैं. इसके अलावा वह मार्केटिंग का एक बहुत ही देसी और स्मार्ट तरीका अपनाते हैं. वह वॉक के दौरान इमारतों के गार्ड्स को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं. गार्ड्स बिल्डिंग के हर अमीर शख्स और उनकी जरूरतों को अच्छी तरह जानते हैं, जिससे कोबी को अमीर क्लाइंट्स आसानी से मिल जाते हैं.
'लग्जरी सर्विस' और भारी-भरकम फीस
कोबी का कहना है कि वह हर किसी के लिए यह सर्विस नहीं देते, बल्कि उनकी कंपनी एक 'लग्जरी पेट केयर' ब्रांड है. वह कुत्ते के साइज, उसके व्यवहार, लोकेशन और टाइमिंग के हिसाब से मोटी फीस वसूलते हैं. वह अपने हर क्लाइंट को एक प्रीमियम और वीआईपी एक्सपीरियंस देते हैं. कोबी का लक्ष्य अब इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाना है कि वह अपनी टेक की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से इसी डॉग वॉकिंग बिजनेस पर अपना ध्यान लगा सकें.
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