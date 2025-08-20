25 साल की उम्र में ही गंजा... 1 करोड़ की जॉब लेकिन टेंशन के मारे हेल्थ खराब, शख्स ने सुनाई आपबीती
Techie Millionaire: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. रेडिट पर एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले युवक ने दावा किया कि उसने सिर्फ चार साल की नौकरी करके अपना पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपये का बना लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:30 AM IST
Reddit Viral Post: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. रेडिट पर एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले युवक ने दावा किया कि उसने सिर्फ चार साल की नौकरी करके अपना पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपये का बना लिया. उसने लिखा, “मैंने 25 साल की उम्र में 1 करोड़ नेटवर्थ हासिल कर लिया, जिसमें इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट और कैश शामिल है. मेरा लक्ष्य था कि 25 तक यह टारगेट पा लूं और यह पूरा हो गया.”

सफलता मिली, लेकिन सेहत पर पड़ा असर?

इस टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल ने साफ लिखा कि पैसों की आज़ादी जितनी अच्छी लगती है, उतना ही इसका दबाव नुकसान भी पहुंचाता है. उसने बताया कि काम के तनाव की वजह से बाल झड़ गए, वजन कम हो गया और कई बार स्ट्रेस से शराब तक पीनी पड़ी. हालांकि अब वह अपनी सेहत का ख्याल ज्यादा रखने लगा है.

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

इस पोस्ट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं. एक यूजर ने लिखा, “भारत में नौकरी करके 10 मिलियन (करीब 8 करोड़ रुपये) तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. इसमें 25 साल या उससे ज्यादा लग जाते हैं और टैक्स का बोझ भी भारी है.”दूसरे यूजर ने सुझाव दिया कि अगर वह समाज को कुछ वापस दें, जैसे किसी की पढ़ाई या इलाज का खर्च उठाएं, तो ज्यादा संतोष मिलेगा. इस पर शख्स ने जवाब दिया कि अभी तो उसने डॉग्स के लिए काम करने वाले एक इंस्टाग्राम ग्रुप को दान दिया है और विकिपीडिया को भी तीन साल में करीब 3000 रुपये दिए हैं. लेकिन बड़ा काम वह आने वाले समय में करना चाहता है.

 

क्या समाज को गाइड करना भी मदद है?

एक अन्य यूजर ने लिखा कि अगर वह कुछ युवाओं को गाइड करें ताकि वे अच्छी नौकरी पा सकें, तो यह भी समाज को लौटाने का एक अच्छा तरीका होगा. वहीं एक चौथे व्यक्ति ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “भाई, इतनी सैलरी में तो मैं 2 करोड़ से ज्यादा बना लेता… लेकिन बता, नींद आती है कि नहीं?” इस सवाल पर उसने ईमानदारी से जवाब दिया – “मेरी नींद की हालत खराब है. मैं ये पोस्ट भी रात 2 बजे लिख रहा हूं. लेकिन ज्यादातर दिन 7 घंटे सो लेता हूं. मीटिंग्स देर रात तक चलती हैं, कभी-कभी 11 बजे तक.”

