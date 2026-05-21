29 की उम्र, 6 साल एक्सपीरियंस, 25 लाख की नौकरी को क्यों मारी लात? इस एम्प्लाई ने बताया पीछे का पूरा किस्सा

Techie Quits 25 LPA job: आज के समय में आईटी सेक्टर में 25 लाख रुपये सालाना का पैकेज पाना किसी भी युवा का सपना होता है. लोग इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं. लेकिन क्या हो जब कोई इस शानदार सैलरी को पाकर भी खुश न हो और अचानक नौकरी छोड़ दे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक 29 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी वायरल हो रही है. इस टेकिए ने अपने 25 LPA के पैकेज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह कॉर्पोरेट लाइफ से पूरी तरह थक चुका था और उसका कहना है कि अब वह और काम नहीं करना चाहता.

'बस बहुत हो गया' और दे दिया इस्तीफा

इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास आईटी इंडस्ट्री में करीब 6 साल का अच्छा-खासा अनुभव है. अपनी वायरल पोस्ट में उसने लिखा कि उसने हाल ही में अपनी 25 लाख रुपये की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. उसने बेहद ईमानदारी से स्वीकार किया कि वह अब अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां उसे महसूस होने लगा है कि 'बस अब बहुत हो गया'. वह पैसे और तरक्की की इस अंतहीन दौड़ से अब पूरी तरह ऊब चुका है और अपनी मानसिक शांति वापस पाना चाहता है.

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कॉलेज के दिनों में था बेहद महत्वाकांक्षी

टेकिए ने बताया कि वह हमेशा से ऐसा नहीं था. अपने कॉलेज के दिनों में वह बेहद महत्वाकांक्षी और मेहनती हुआ करता था. उसने छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने से लेकर हाई-पेइंग क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग तक की. वह हमेशा बड़े अवसरों और ज्यादा पैसों के पीछे भागता रहता था. लेकिन लगातार बिना रुके काम करने के इस चक्र ने धीरे-धीरे उसे मानसिक रूप से पूरी तरह थका दिया, जिसे मेडिकल की भाषा में 'बर्नआउट' कहा जाता है.

न शादी का प्लान, न बच्चों की चिंता

भविष्य की प्लानिंग को लेकर इस 29 वर्षीय युवा की सोच आज के समाज से काफी अलग है. उसने बताया कि फिलहाल उसका शादी करने या बच्चे पैदा करने का कोई इरादा नहीं है. न ही वह भविष्य के लिए कोई बहुत बड़ा या कड़ा ढांचा तैयार करना चाहता है. उसके पास अभी करीब 15 लाख रुपये की सेविंग्स है, जिसके दम पर उसने एक बड़ा फैसला लिया है.

मनाली की वादियों में सुकून की तलाश

इस इंजीनियर का अगला प्लान किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देना नहीं है. वह अब मनाली शिफ्ट होने की गंभीरता से योजना बना रहा है. उसका कहना है कि वह पहाड़ों में जाकर कुछ समय के लिए एक बेहद धीमी, शांत और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है. वह फिलहाल किसी कॉर्पोरेट वर्क में वापस नहीं जाना चाहता और अपने दिमाग को पूरी तरह से क्लैरिटी देना चाहता है.

भविष्य के बारे में क्या है योजना

जब उससे पूछा गया कि वह आगे क्या करेगा, तो उसने कहा कि उसे खुद नहीं पता. वह कुछ समय शांत रहकर सोचना चाहता है कि उसे असल में कैसी जिंदगी चाहिए. हो सकता है कि वह बाद में खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करे, दोबारा फ्रीलांसिंग करे, या अपनी शर्तों पर कुछ मोबाइल ऐप्स और प्रोजेक्ट्स बनाए. लेकिन फिलहाल के लिए उसका एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ आराम करना है.

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. कई लोगों ने उसके इस फैसले की तारीफ की और कहा कि करियर एक मैराथन है, कोई शॉर्ट रेस नहीं. इसलिए कछुए की तरह धीरे चलना बेहतर है. वहीं कुछ पूर्व कॉर्पोरेट कर्मचारियों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने भी बर्नआउट के कारण 6-9 महीने का ब्रेक लिया था और उस दौरान उन्होंने नई स्किल्स सीखीं और ट्रैवलिंग की, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई.

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