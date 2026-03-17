Advertisement
trendingNow13144459
Hindi Newsजरा हटकेContent Creator Camillia Nwokedi: नौकरी छोड़ी, TikTok को चुना… 60 दिन का रिस्क बना लाइफ का टर्निंग पॉइंट!

Content Creator Camillia Nwokedi: नौकरी छोड़ी, TikTok को चुना… 60 दिन का रिस्क बना लाइफ का टर्निंग पॉइंट!

Content Creator Camillia Nwokedi: 28 साल की टेक प्रोफेशनल कैमिला नोकेडी ने 9-5 नौकरी छोड़कर क्रिप्टो और कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर शुरू किया. सोलो क्रिएटर बनकर उन्होंने टिकटॉक प्रयोग और आत्मविश्वास से सफलता हासिल की, अपने जुनून को प्राथमिकता देना सफलता का मंत्र बताया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Content Creator Camillia Nwokedi: नौकरी छोड़ी, TikTok को चुना… 60 दिन का रिस्क बना लाइफ का टर्निंग पॉइंट!

क्या आप अपनी 9 से 5 की सुरक्षित नौकरी छोड़कर सिर्फ 5 लाख रुपये के भरोसे अनिश्चितता की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत कर सकते हैं? 28 साल की टेक प्रोफेशनल कैमिला नोकेडी ने यह जोखिम न सिर्फ उठाया, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित कर दिया. एक्सेंचर जैसे बड़े संस्थान और फिर एक स्टार्टअप में शानदार पद पर काम करने वाली कैमिला ने जब देखा कि वह दूसरों के लिए साम्राज्य खड़ा कर रही हैं, तो उन्होंने खुद को एक मौका देने की ठानी. एक मजेदार 'सिम्स' कैरेक्टर चैलेंज और अटूट आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कॉर्पोरेट की दुनिया को अलविदा कह दिया.

करियर की शुरुआत और क्रिप्टो में रुचि

कैमिला नोकेडी ने अपने करियर की शुरुआत 2019 में एक्सेंचर से की थी और 2021 तक वहां काम किया. इसी दौरान उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में रुचि पैदा हुई. उन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो समुदाय के बारे में अध्ययन करना शुरू किया और पॉडकास्ट सुनने और नेटवर्किंग के माध्यम से खुद को इस नए क्षेत्र में ढाला. 2022 में उन्हें एक बिटकॉइन पुरस्कार स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क मिला और उन्होंने विशेष अभियान एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया. इस दौरान उन्होंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय रहकर दर्शकों को बढ़ाया और आत्मविश्वास व कौशल पर आधारित सामग्री साझा की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें:  बाढ़ या परमाणु हमला? क्या 4000 साल पहले ही तबाह हो गई थी ये सभ्यता?

साठ दिन का टिकटॉक प्रयोग और नई शुरुआत

2025 के मध्य में स्टार्टअप की बिक्री के बाद Camillia ने अपने फ्यूचर पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया. उन्होंने साठ दिन का टिकटॉक प्रयोग किया, जिसमें वह वीडियो गेम के सिम पात्र की तरह व्यवहार करती दिखाई दीं. इस दौरान उनका अनुयायी आधार तेजी से बढ़ा और उन्हें भरोसा हुआ कि सामग्री निर्माता के रूप में जीवन संभव है. उन्होंने अपनी छह हजार डॉलर की बचत और तीस हजार डॉलर के सेवानिवृत्ति खाते को सुरक्षित रखते हुए एक अनुसंधान और विकास निधि भी बनाई.

ये भी पढ़ें:  20 साल एक ही कंपनी में, फिर भी टॉप पर! मेटा की इस महिला का LinkedIn देखकर लोग बोले..

अकेलेपन का संघर्ष और सफलता का नया मंत्र

एक सोलो क्रिएटर के तौर पर काम करना जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण और अकेलापन भरा भी होता है. कैमिला ने इसे मैनेज करने के लिए अपने हफ्ते को अलग-अलग भूमिकाओं में बांट दिया है, जैसे वह किसी कंपनी की CEO, COO या CMO हों. वह हर मंगलवार को कंसल्टिंग और ऑपरेशंस के लिए समर्पित करती हैं और अपने लिए तिमाही लक्ष्य (KPIs) भी तय करती हैं. कैमिला स्वीकार करती हैं कि यह रास्ता भावनात्मक रूप से थका देने वाला और कभी-कभी अकेला महसूस कराने वाला होता है, लेकिन वह दूसरों को भी अपने सपनों का पीछा करने की सलाह देती हैं. उनके अनुसार, अपने जुनून को नजरअंदाज करने के बजाय सीधे उसे हासिल करने की कोशिश करना ही सच्ची कामयाबी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

TikTokContent Creatorcreator economy

Trending news

मेरी रिहाई मायने नहीं रखती लड़ाई अभी खत्म नहीं... साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
मेरी रिहाई मायने नहीं रखती लड़ाई अभी खत्म नहीं... साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
Politics
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
LPG
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
Lok Sabha
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड