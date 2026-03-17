Content Creator Camillia Nwokedi: नौकरी छोड़ी, TikTok को चुना… 60 दिन का रिस्क बना लाइफ का टर्निंग पॉइंट!

क्या आप अपनी 9 से 5 की सुरक्षित नौकरी छोड़कर सिर्फ 5 लाख रुपये के भरोसे अनिश्चितता की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत कर सकते हैं? 28 साल की टेक प्रोफेशनल कैमिला नोकेडी ने यह जोखिम न सिर्फ उठाया, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित कर दिया. एक्सेंचर जैसे बड़े संस्थान और फिर एक स्टार्टअप में शानदार पद पर काम करने वाली कैमिला ने जब देखा कि वह दूसरों के लिए साम्राज्य खड़ा कर रही हैं, तो उन्होंने खुद को एक मौका देने की ठानी. एक मजेदार 'सिम्स' कैरेक्टर चैलेंज और अटूट आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कॉर्पोरेट की दुनिया को अलविदा कह दिया.

करियर की शुरुआत और क्रिप्टो में रुचि

कैमिला नोकेडी ने अपने करियर की शुरुआत 2019 में एक्सेंचर से की थी और 2021 तक वहां काम किया. इसी दौरान उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में रुचि पैदा हुई. उन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो समुदाय के बारे में अध्ययन करना शुरू किया और पॉडकास्ट सुनने और नेटवर्किंग के माध्यम से खुद को इस नए क्षेत्र में ढाला. 2022 में उन्हें एक बिटकॉइन पुरस्कार स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क मिला और उन्होंने विशेष अभियान एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया. इस दौरान उन्होंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय रहकर दर्शकों को बढ़ाया और आत्मविश्वास व कौशल पर आधारित सामग्री साझा की.

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साठ दिन का टिकटॉक प्रयोग और नई शुरुआत

2025 के मध्य में स्टार्टअप की बिक्री के बाद Camillia ने अपने फ्यूचर पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया. उन्होंने साठ दिन का टिकटॉक प्रयोग किया, जिसमें वह वीडियो गेम के सिम पात्र की तरह व्यवहार करती दिखाई दीं. इस दौरान उनका अनुयायी आधार तेजी से बढ़ा और उन्हें भरोसा हुआ कि सामग्री निर्माता के रूप में जीवन संभव है. उन्होंने अपनी छह हजार डॉलर की बचत और तीस हजार डॉलर के सेवानिवृत्ति खाते को सुरक्षित रखते हुए एक अनुसंधान और विकास निधि भी बनाई.

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अकेलेपन का संघर्ष और सफलता का नया मंत्र

एक सोलो क्रिएटर के तौर पर काम करना जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण और अकेलापन भरा भी होता है. कैमिला ने इसे मैनेज करने के लिए अपने हफ्ते को अलग-अलग भूमिकाओं में बांट दिया है, जैसे वह किसी कंपनी की CEO, COO या CMO हों. वह हर मंगलवार को कंसल्टिंग और ऑपरेशंस के लिए समर्पित करती हैं और अपने लिए तिमाही लक्ष्य (KPIs) भी तय करती हैं. कैमिला स्वीकार करती हैं कि यह रास्ता भावनात्मक रूप से थका देने वाला और कभी-कभी अकेला महसूस कराने वाला होता है, लेकिन वह दूसरों को भी अपने सपनों का पीछा करने की सलाह देती हैं. उनके अनुसार, अपने जुनून को नजरअंदाज करने के बजाय सीधे उसे हासिल करने की कोशिश करना ही सच्ची कामयाबी है.