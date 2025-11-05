Advertisement
'ये मेरी पहली कमाई है...', टेक्निकल एक्सपर्ट ने पेरेंट्स को दी सैलरी, सोशल मीडिया पर भावुक हुए लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अपने माता-पिता को अपनी पहली कमाई देता है. इस भावुक करने वाले वीडियो को जो भी देख रहा है इमोशनल हो जा रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 05, 2025, 01:45 PM IST
'ये मेरी पहली कमाई है...', टेक्निकल एक्सपर्ट ने पेरेंट्स को दी सैलरी, सोशल मीडिया पर भावुक हुए लोग

Viral Post: जब भी कोई लड़का नौकरी पाता है तो वो सोचता है कि अपनी कमाई से घर परिवार की स्थिति बदल दे, उसकी कोशिश रहती है कि उसके माता-पिता हमेशा खुश रहें, वो अपने पैसों से जन्नत खरीदकर माता-पिता के कदमों में रख सकें, कुछ चीजें संभव हो जाती है लेकिन बहुत सारी चीजें अंसभव ही रहती है. एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने अपनी पहली सैलरी अपने माता-पिता को दी और इसके बाद उनके चेहरों पर जो खुशी और भाव था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में युवक अपने माता-पिता से आंखें बंद करके साथ बैठने को कहता है और फिर उनके हाथों में पैसे रखकर उन्हें सरप्राइज देता है. इस पर दोनों की तरफ से एक भावुक और खूबसूरत प्रतिक्रिया देखने को मिलती है. पैसे लेते हुए मां ने कहा कि अरे वाह! यह क्या है? तो लड़के ने जवाब दिया कि ये मेरी पहली सैलरी है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया देने लगे. 

 

जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग
उसने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पहली सैलरी माता-पिता के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं, लेकिन मुझे बस इतना ही मिला. उसकी ये भावुक पोस्ट लोगों को सोचने पर मजबूर कर दी. जैसे ही इस वीडियो को ऑनलाइन काफी पसंद किया गया, भावुक सोशल मीडिया यूज़र्स ने सिंह की अपने माता-पिता को अपनी पहली तनख्वाह देने और इंटरनेट पर बिना किसी फ़िल्टर के अपनी अच्छी बातें साझा करने के लिए सराहना की. 

इसपर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने कहा कि  इस ऐप पर अब तक देखी गई सबसे अच्छी चीज है. वहीं दूसरे ने कहा कि यह अब तक का सबसे अच्छा एहसास है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है. एक और ने कमेंट किया सही तरीका, यह बहुत अच्छा है, आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन.

Viral Video

Trending news

