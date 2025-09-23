खूबसूरत मॉडल ने होंठ को करवाया मोटा, खुद को आईने पर देखा तो फूट-फूटकर रो पड़ी; छिपा रही मुंह
Lip Filler Viral Video: 19 साल की एम्मा विलियम्स जो अपने होंठों को थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए लिप फिलर करवाने के फैसले को लेकर बहुत उत्साहित थीं. वह चाहती थीं कि उनके होंठ कैमरे पर और भी खूबसूरत दिखें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:44 AM IST
Cosmetic Treatment: 19 साल की एम्मा विलियम्स जो अपने होंठों को थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए लिप फिलर करवाने के फैसले को लेकर बहुत उत्साहित थीं. वह चाहती थीं कि उनके होंठ कैमरे पर और भी खूबसूरत दिखें. उन्होंने सोचा था कि थोड़ा-सा फिलर लगवाने से उनका लुक और भी बेहतर हो जाएगा. एम्मा मैनचेस्टर की रहने वाली हैं.

सब कुछ सुनने के बाद भी भरोसा कर लिया!

एम्मा अकेली ही सलून गईं और वहां रिसेप्शन पर बैठते ही उनके होंठों पर सुन्न करने वाली क्रीम लगाई गई. इसके बाद जब उन्हें अंदर बुलाया गया तो वह बहुत एक्साइटेड थीं. ट्रीटमेंट शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में लिप फिलर इंजेक्ट कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

दर्द और सूजन ने उड़ाए होश

ट्रीटमेंट के बाद एम्मा को तुरंत होंठों में तेज दर्द और सूजन महसूस हुई. उन्होंने बताया, "दर्द बर्दाश्त से बाहर था, भले ही सुन्न करने वाली क्रीम लगी हुई थी. जब मैंने खुद को आईने में देखा, तो मुझे लगा कि मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूं. मेरे होंठ गुब्बारे जैसे लग रहे थे!" सलून से निकलते हुए एम्मा की आंखों में आंसू थे. कार में बैठकर उन्होंने खुद को रोते हुए रिकॉर्ड किया और TikTok पर वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने लोगों को चेतावनी दी, "यह सबके लिए एक संकेत है- लिप फिलर मत करवाना! मैं बहुत बेवकूफ लग रही हूं. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं."

जब परिवार ने देखा तो क्या हुआ?

घर पहुंचने पर एम्मा की मां खुद को हंसी से रोक नहीं पाईं और उन्होंने बेटी को देखकर मुंह फेर लिया. एम्मा को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था. उन्होंने कहा, "सब मुझे देखकर हैरान थे- और मैं खुद भी."

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

क्या सूजन कम हुई?

कुछ दिनों के बाद सूजन कम हो गई, लेकिन एम्मा दोबारा ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहेंगी. उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल 0.7ml ही करवाया था ताकि उनके होंठ थोड़े बराबर दिखें, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ. एम्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 41,000 से ज्यादा लाइक्स और 500 से अधिक कमेंट्स आए. कुछ लोग उन्हें सांत्वना देते नजर आए. एक ने लिखा, "चार दिन रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा." दूसरे ने लिखा, "शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा था, अब मैं अपने होंठों से प्यार करती हूं." तीसरे ने लिखा, "इतने बुरे नहीं हैं, बस पहली बार देखने पर डर लगता है."

