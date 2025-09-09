किसी ने बर्थडे नहीं मनाया तो गुस्सैल बच्चे ने की ऐसी खौफनाक हरकत, सुनकर कांप जाएगी रूह
Advertisement
trendingNow12914880
Hindi Newsजरा हटके

किसी ने बर्थडे नहीं मनाया तो गुस्सैल बच्चे ने की ऐसी खौफनाक हरकत, सुनकर कांप जाएगी रूह

Babysitter Killed Toddler: दुनिया में कई कहानियां दिल को झकझोर देती हैं. ब्रिटेन के मैनचेस्टर से आई यह घटना भी ऐसी ही है, जिसमें एक किशोर ने अपने ही 15वें जन्मदिन पर महज 2 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसी ने बर्थडे नहीं मनाया तो गुस्सैल बच्चे ने की ऐसी खौफनाक हरकत, सुनकर कांप जाएगी रूह

Child Murder Story: दुनिया में कई कहानियां दिल को झकझोर देती हैं. ब्रिटेन के मैनचेस्टर से आई यह घटना भी ऐसी ही है, जिसमें एक किशोर ने अपने ही 15वें जन्मदिन पर महज 2 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया. सालों बाद उसकी रिहाई ने फिर से बहस छेड़ दी है. क्या सच में इंसान बदल सकता है या फिर यह समाज के लिए एक और खतरा है?

यह भी पढ़ें: हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!

क्या हुआ था उस दिन?

Add Zee News as a Preferred Source

यह घटना जुलाई 2008 की है. 15 साल का कार्ल मैक्लुनी अपने जन्मदिन पर नाराज था कि उसके लिए कोई जश्न नहीं हुआ और उसे मजबूरन पड़ोस की बच्ची डेमी ली महोन की देखभाल करनी पड़ी. करीब 90 मिनट तक बच्ची के रोने और शरारत से परेशान होकर उसने अपना आपा खो दिया और मासूम को बेरहमी से पीट डाला. डेमी के शरीर पर 68 से ज्यादा चोटों के निशान थे. उसके सिर के बाल उखाड़े गए थे, शरीर पर दांतों के निशान, लात-घूसे और गंभीर ब्रेन डैमेज था. मासूम दो दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रही लेकिन फिर उसकी मौत हो गई. जब मां घर लौटी तो आरोपी ने झूठ कहा, “मैंने कुछ नहीं किया, वो पार्क में गिर गई थी.”

यह भी पढ़ें: अमेरिका में पैसा, बंगला और सुख-सुविधाएं सब कुछ है... फिर भी क्यों भारत लौटने पर मजबूर हो रही ये महिला? पढ़ें रेडिट पोस्ट

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?

2009 में अदालत ने कार्ल को 15 साल की सजा सुनाई. जज ने साफ कहा था कि आरोपी ने गुस्से और नाराजगी में मासूम को मारा क्योंकि उसे अपना जन्मदिन खराब लग रहा था. जज के शब्द आज भी गूंजते हैं, “तुम बड़े और ताकतवर थे और वो बच्ची तुम्हारे सामने बिल्कुल बेबस थी.” अप्रैल 2024 में उसकी सजा पूरी हो गई. पैरोल बोर्ड ने मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद माना कि कार्ल ने पछतावे और सुधार के संकेत दिखाए हैं.

पिछले 11 साल से उसने किसी के साथ हिंसा नहीं की और अब वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालना सीख गया है. इसलिए उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया है. रिहाई के बाद कार्ल को सख्त नियमों का पालन करना होगा- निर्धारित जगह पर रहना, कर्फ्यू का पालन करना और डेमी के परिवार से कभी संपर्क न करना. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Shocking

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
;