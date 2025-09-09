किसी ने बर्थडे नहीं मनाया तो गुस्सैल बच्चे ने की ऐसी खौफनाक हरकत, सुनकर कांप जाएगी रूह

Child Murder Story: दुनिया में कई कहानियां दिल को झकझोर देती हैं. ब्रिटेन के मैनचेस्टर से आई यह घटना भी ऐसी ही है, जिसमें एक किशोर ने अपने ही 15वें जन्मदिन पर महज 2 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया. सालों बाद उसकी रिहाई ने फिर से बहस छेड़ दी है. क्या सच में इंसान बदल सकता है या फिर यह समाज के लिए एक और खतरा है?

क्या हुआ था उस दिन?

यह घटना जुलाई 2008 की है. 15 साल का कार्ल मैक्लुनी अपने जन्मदिन पर नाराज था कि उसके लिए कोई जश्न नहीं हुआ और उसे मजबूरन पड़ोस की बच्ची डेमी ली महोन की देखभाल करनी पड़ी. करीब 90 मिनट तक बच्ची के रोने और शरारत से परेशान होकर उसने अपना आपा खो दिया और मासूम को बेरहमी से पीट डाला. डेमी के शरीर पर 68 से ज्यादा चोटों के निशान थे. उसके सिर के बाल उखाड़े गए थे, शरीर पर दांतों के निशान, लात-घूसे और गंभीर ब्रेन डैमेज था. मासूम दो दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रही लेकिन फिर उसकी मौत हो गई. जब मां घर लौटी तो आरोपी ने झूठ कहा, “मैंने कुछ नहीं किया, वो पार्क में गिर गई थी.”

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?

2009 में अदालत ने कार्ल को 15 साल की सजा सुनाई. जज ने साफ कहा था कि आरोपी ने गुस्से और नाराजगी में मासूम को मारा क्योंकि उसे अपना जन्मदिन खराब लग रहा था. जज के शब्द आज भी गूंजते हैं, “तुम बड़े और ताकतवर थे और वो बच्ची तुम्हारे सामने बिल्कुल बेबस थी.” अप्रैल 2024 में उसकी सजा पूरी हो गई. पैरोल बोर्ड ने मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद माना कि कार्ल ने पछतावे और सुधार के संकेत दिखाए हैं.

पिछले 11 साल से उसने किसी के साथ हिंसा नहीं की और अब वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालना सीख गया है. इसलिए उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया है. रिहाई के बाद कार्ल को सख्त नियमों का पालन करना होगा- निर्धारित जगह पर रहना, कर्फ्यू का पालन करना और डेमी के परिवार से कभी संपर्क न करना.