17 साल की उम्र में iPhone 4 और iPad 4 के लिए बेची किडनी! आज ये शख्स क्यों है हमेशा के लिए अपंग? जानें दर्दनाक कहानी!

जरा हटके

Viral News: चीन के वांग शांगकुन ने 17 साल की उम्र में iPhone 4 और iPad 2 के लिए अपनी किडनी बेच दी. अब 31 साल की उम्र में वह पूरी तरह अपंग हैं और डायलिसिस पर निर्भर हैं. उनकी कहानी युवाओं के लिए चेतावनी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 01, 2025, 03:29 PM IST
Viral News: कहते हैं शौक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन कभी-कभी यह इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकती है. चीन का रहने वाला वांग शांगकुन इसका जीता-जागता उदाहरण है. 17 साल की उम्र में उसने एक खतरनाक फैसला लिया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी. साल 2011 में उसने ब्लैक मार्केट में अपनी एक किडनी बेच दी, सिर्फ इसलिए ताकि वह आईफोन 4 और आईपैड 2 खरीद सके. उस वक्त उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह लालच एक दिन उसे जिंदगीभर के लिए अपंग बना देगा.

खतरनाक सौदा और ऑपरेशन

वांग शांगकुन बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था. उसी दौरान उसे एक ऑनलाइन चैट रूम में किडनी बेचने का ऑफर मिला. एक दलाल ने वादा किया कि किडनी बेचने पर उसे 20,000 युआन (करीब 2.5 लाख रुपये) मिलेंगे. लालच में आकर उसने हामी भर दी. वांग हूनान प्रांत के एक छोटे से कस्बे पहुंचा, जहां बिना सुरक्षा और साफ-सफाई के लोकल अस्पताल में उसका ऑपरेशन कर दिया गया. ऑपरेशन के बाद कोई देखभाल नहीं की गई और किडनी निकालकर बेच दी गई. पैसे मिलते ही उसने आईफोन और आईपैड खरीद लिए.

जिंदगीभर की बीमारी और दर्द

गैजेट्स की खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई. कुछ ही महीनों में वांग की तबीयत बिगड़ने लगी. उसके बची हुई किडनी में संक्रमण हो गया. डॉक्टरों ने बताया कि गंदगी और लापरवाही के कारण बैक्टीरिया फैल गया था. हालत इतनी खराब हुई कि उसकी किडनी की क्षमता सिर्फ 25% रह गई. अब 31 साल की उम्र में वांग पूरी तरह अपंग है और जिंदा रहने के लिए डायलिसिस मशीन पर निर्भर है. हर दिन उसकी जिंदगी इस दर्दनाक गलती की सज़ा भुगत रही है.

आज की पीढ़ी के लिए सबक

आज जब आईफोन 17 प्रो जैसे महंगे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, कई युवा महंगे गैजेट्स की चाहत में गलत रास्ता अपनाने का सोचते हैं. वांग शांगकुन की यह दर्दनाक कहानी उन सबके लिए चेतावनी है. वह अब खुद सोशल मीडिया और इंटरव्यूज़ में अपनी कहानी साझा करता है ताकि लोग उसकी गलती से सीख लें. वांग का कहना है कि किसी भी कीमत पर इंसान की सेहत से बड़ी चीज़ नहीं होती. उसकी यह पहल युवाओं को अवैध अंग बिक्री और ऐसे लालच से बचाने का प्रयास है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

illegal organ sellingorgan traffickingkidney saleblack market organs

;