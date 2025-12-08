डॉक्टर ने कहा- साधारण बीमारी है, लेकिन ChatGPT ने बताया- जानलेवा है! 17 साल के लड़के की कैसे बची जिंदगी?

ChatGPT Diagnosis: ब्रिटेन के ग्लूसेस्टरशायर में रहने वाला 17 वर्षीय काहलन इल्स तब चर्चा में आ गया, जब उसने अपनी गंभीर बीमारी की पहचान खुद ChatGPT की मदद से कर ली. डॉक्टर ने उसे सिर्फ रेनॉड्स सिंड्रोम बताया था, लेकिन लड़के को महसूस हो रहा था कि मामला इससे कहीं गंभीर है. बस में बैठे-बैठे उसने AI में अपने लक्षण डाले और जो सच्चाई सामने आई, उसने उसकी और उसके परिवार की जान बचा दी.

डॉक्टर ने आखिर क्या कहा था?

काहलन एक साधारण कोल्ड से उबर नहीं पा रहा था. कमजोरी बढ़ गई थी, पैर नीले पड़ रहे थे और चलने में दिक्कत हो रही थी. लोकल डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उसे Raynaud’s syndrome है और उसे सिर्फ गर्म रहने और दस्ताने पहनने की सलाह दी. लेकिन काहलन को लग रहा था कि यह बीमारी उससे कहीं ज्यादा गंभीर है.

AI से पूछने का फैसला काहलन ने क्यों और कैसे लिया?

गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद घर लौटते समय बस में बैठे काहलन ने अपने लक्षण ChatGPT में टाइप किए. AI ने चेतावनी दी कि यह Guillain-Barre Syndrome (GBS) हो सकता है एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही नसों पर हमला करती है. यह कमजोरी, सुन्नपन और धीरे-धीरे लकवे तक ले जा सकती है.

डायग्नोसिस के लिए अस्पताल पहुंचने पर क्या हुआ?

काहलन और उसकी मां तुरंत A&E पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने गंभीरता देखते हुए टेस्ट किए और पुष्टि की- ChatGPT सही था, काहलन को GBS है. उसे तुरंत ब्रिस्टल रॉयल इन्फर्मरी में एडमिट कर प्लाज़्मा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि अगर इलाज में देर होती, तो उसका शरीर धीरे-धीरे पूरी तरह लकवाग्रस्त हो सकता था और सांस तक रुक सकती थी.

काहलन की हालत अब कैसी है?

इलाज के बाद काहलन को ग्लूसेस्टरशायर रॉयल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसकी रिकवरी तेजी से हो रही है. डॉक्टरों का कहना है कि कुछ ही दिनों में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. काहलन खुद कहता है कि अगर उसने AI से जांच नहीं कराई होती, तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती थी. काहलन ने बताया, “GBS धीरे-धीरे पूरे शरीर को पैरालाइज कर देता है. अगर समय पर सही बीमारी नहीं पता चलती, तो मैं सांस लेना भी बंद कर सकता था.” उसने आगे कहा, “मुझे अपनी जान बचाने के लिए AI का सहारा लेना पड़ा, यह पागलपन जैसा है. NHS पर मेरा भरोसा कायम है, लेकिन लोकल GP पर अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहेगा.”