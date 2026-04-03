Advertisement
trendingNow13163491
Hindi Newsजरा हटकेसाइंटिस्ट ने खोज लिया सुपरह्यूमन! ये लड़की देख लेती है फ्यूचर और बीता हुआ कल, आंख बंद करते ही दिखता है सबकुछ

साइंटिस्ट ने खोज लिया सुपरह्यूमन! ये लड़की देख लेती है फ्यूचर और बीता हुआ कल, आंख बंद करते ही दिखता है सबकुछ

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी 17 वर्षीय लड़की की खोज की है जिसके पास 'हाइपरथीमेसिया' नामक दुर्लभ स्थिति है. वह अपनी जिंदगी के किसी भी पल को HD मूवी की तरह दोबारा जी सकती है और भविष्य की कल्पना भी उसी तीव्रता से करती है. जानिए इस अनोखे 'दिमागी टाइम मशीन' का सच

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साइंटिस्ट ने खोज लिया सुपरह्यूमन! ये लड़की देख लेती है फ्यूचर और बीता हुआ कल, आंख बंद करते ही दिखता है सबकुछ

जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी पुराने दिन को ठीक वैसे ही दोबारा जी सकें जैसे आप आज जी रहे हैं वही एहसास, वही रंग और वही आवाजें जैसे कोई हाई-डेफिनिशन फिल्म चल रही हो. ज्यादातर लोगों के लिए यह साइंस-फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन 17 साल की एक लड़की के लिए यही उसकी हकीकत है. फ्रांस की 'यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी' के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी किशोरी की पहचान की है जिसके पास 'हाइपरथीमेसिया' नाम की एक बेहद दुर्लभ स्थिति है.

इसे आम भाषा में 'सुपरपावर मेमोरी' कहा जा रहा है. यह लड़की न केवल अपने अतीत के हर एक पल को बारीकी से याद कर सकती है, बल्कि अपने दिमाग के 'व्हाइट रूम' में जाकर पुरानी यादों की फाइलों को जब चाहे खोल सकती है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह सिर्फ अतीत में ही नहीं जाती, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी एक 'ट्रेलर' की तरह देख सकती है. जिसे लोग बचपन में उसका पागलपन समझते थे, आज उस पर दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं. आखिर कैसे काम करता है इस लड़की का जादुई दिमाग? और क्या हम भी अपने दिमाग को ऐसा बना सकते हैं? आइए जानते हैं इस 'ह्यूमन टाइम मशीन' की पूरी दास्तान.

एक 17 साल की लड़की की अनोखी याददाश्त ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, जो अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को HD फिल्म की तरह दोबारा जी सकती है और भविष्य की झलक भी देख सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेटी ने शेयर किया माता-पिता का 'एडवेंचरस' अवतार, वीडियो देख लोग बोले- काश हमारे...

जैसे फिल्म चल रही हो?

द मिरर की रिपोर्ट्स के अनुसार, वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाला यह मामला एक 17 साल की लड़की का है, जिसे ‘TL’ नाम से पहचाना गया है. इस लड़की में ऐसी अनोखी क्षमता है कि वह अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को HD मूवी की तरह दोबारा देख और महसूस कर सकती है. उसकी यह शक्ति इतनी सटीक है कि हर सीन, हर भावना और हर पल बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा उस दिन हुआ था.

क्या यह कोई बीमारी है या सुपरपावर?

रिसर्चर्स के मुताबिक, टीएल को हाइपरथाइमेसिया नाम की दुर्लभ स्थिति है. इसे हाइली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी (HSAM) भी कहा जाता है. इस स्थिति में व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर अनुभव को बेहद स्पष्ट और भावनात्मक रूप से याद रखता है. आम लोगों की तरह यादें समय के साथ धुंधली नहीं होतीं, बल्कि हमेशा ताजा बनी रहती हैं.

मोबाइल में खोया था ट्रक ड्राइवर, सामने खड़े रोड रोलर को ठोका! एम्बुलेंस आई और फिर

कैसा दिखता है उसका ‘माइंड आर्काइव’?

TL ने अपने दिमाग को एक सफेद कमरे जैसा बताया है, जिसमें कई फाइल कैबिनेट्स हैं. हर कैबिनेट में उसकी यादें अलग-अलग थीम में सजी हुई हैं, जैसे परिवार, छुट्टियां और खास मौके. यहां तक कि उसके दिमाग में खिलौनों की भी यादें हैं, जिन पर यह भी दर्ज है कि उन्हें किसने गिफ्ट किया था. वह किसी भी तारीख को याद करके उस दिन को अपने नजरिए से या बाहर से खुद को देखते हुए फिर से जी सकती है.

क्या वह भविष्य को भी देख सकती है?

हैरानी की बात यह है कि TL सिर्फ अतीत ही नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी एक फिल्म ट्रेलर की तरह देख सकती है. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये भविष्यवाणी नहीं बल्कि संभावनाएं हैं. यह क्षमता बताती है कि इंसान का दिमाग कल्पना और याददाश्त को किस तरह जोड़ता है.

वैज्ञानिकों के लिए यह केस क्यों खास है इतना

यह केस पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है. न्यूरोलॉजिस्ट वैलेंटिना ला कोर्टे के मुताबिक, यह पहला ऐसा केस है जिसमें ‘मेंटल टाइम ट्रैवल’ को इतने विस्तार से समझा गया है. इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि याददाश्त, कल्पना और इंसान की पहचान कैसे आपस में जुड़ी होती हैं.

हाइपरथाइमेसिया बेहद दुर्लभ है और दुनिया में इसके बहुत कम मामले सामने आए हैं. TL को बचपन में लोग झूठा समझते थे, इसलिए उसने अपनी इस क्षमता को सालों तक छुपाकर रखा. अब वैज्ञानिकों का मानना है कि उसकी यह कहानी दिमाग के सबसे रहस्यमयी पहलुओं को समझने में मदद कर सकती है—कि कैसे हमारी जिंदगी एक कहानी बन जाती है, जिसे हम कभी भी फिर से जी सकते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

hyperthymesiasuperpower

Trending news

'हमने अपने नाविकों को खोया है', 60 देशों के सामने भारत ने दिखाई ताकत
israel iran war
'हमने अपने नाविकों को खोया है', 60 देशों के सामने भारत ने दिखाई ताकत
बाइक के एक हजार रुपये नहीं दिए तो याह्या से छीन लिया आधा मुल्क, सैम से कांपा था PAK
Sam Monekshaw
बाइक के एक हजार रुपये नहीं दिए तो याह्या से छीन लिया आधा मुल्क, सैम से कांपा था PAK
तमिलनाडु में 'मुफ्त रेवड़ी' की राजनीति, जिसने दलों को बनाया 'जीत का सिकंदर'
Assembly Elections 2026
तमिलनाडु में 'मुफ्त रेवड़ी' की राजनीति, जिसने दलों को बनाया 'जीत का सिकंदर'
महिला आरक्षण पर गरमाई सियासत, BJP की तेजी पर कांग्रेस ने घेरा; पूछा- जल्दबाजी क्यों?
Women's Quota Bill
महिला आरक्षण पर गरमाई सियासत, BJP की तेजी पर कांग्रेस ने घेरा; पूछा- जल्दबाजी क्यों?
यूनिफॉर्म को कैसे प्राइवेट स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया, DNA ने किया एक्सपोज
DNA
यूनिफॉर्म को कैसे प्राइवेट स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया, DNA ने किया एक्सपोज
बंगाल में चुनाव से पहले क्यों फैल रही अराजकता? SIR के नाम पर जज भी बने निशाना
DNA
बंगाल में चुनाव से पहले क्यों फैल रही अराजकता? SIR के नाम पर जज भी बने निशाना
डिमोशन के बाद राघव चड्ढा का पहला रिएक्शन, वीडियो शेयर कर बताई दिल की बात
Raghav Chadha
डिमोशन के बाद राघव चड्ढा का पहला रिएक्शन, वीडियो शेयर कर बताई दिल की बात
संविधान की शपथ, टोकरी में 10 हजार के सिक्के; नामांकन में दिखा लोकतंत्र का अनोखा रंग
Tamil Nadu Election
संविधान की शपथ, टोकरी में 10 हजार के सिक्के; नामांकन में दिखा लोकतंत्र का अनोखा रंग
ईरान की जंग से कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का भट्ठा बैठा, एक्सपोर्टर-बुनकर परेशान
Iran war
ईरान की जंग से कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का भट्ठा बैठा, एक्सपोर्टर-बुनकर परेशान
घाटी में सेना के ऑपरेशन पर बवाल, महबूबा मुफ्ती ने आतंकी को बताया आम नागरिक
Jammu-kashmir
घाटी में सेना के ऑपरेशन पर बवाल, महबूबा मुफ्ती ने आतंकी को बताया आम नागरिक