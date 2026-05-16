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Hindi Newsजरा हटकेसूट-बूट पहनकर ठेले पर बेचता है फ्राइड राइस! हर महीने की कमाता है 7 लाख, स्टाइल देखकर दीवाने हुए लोग

सूट-बूट पहनकर ठेले पर बेचता है फ्राइड राइस! हर महीने की कमाता है 7 लाख, स्टाइल देखकर दीवाने हुए लोग

चीन के 19 साल के लड़के लू ने सूट-बूट पहनकर और खास स्टाइल में फ्राइड राइस बेचकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वह हर महीने 50,000 युआन (7 लाख रुपये) कमा रहा है. जानिए उसकी सफलता की कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 17, 2026, 05:56 AM IST
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प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Fried Rice Guy In Suit: सोशल मीडिया पर चीन के एक 19 साल के लड़के का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. यह लड़का किसी बड़े रेस्टोरेंट का शेफ नहीं है, बल्कि नाइट मार्केट में फ्राइड राइस का ठेला लगाता है. लेकिन इसके काम करने का तरीका इतना वीआईपी है कि यह सूट-बूट पहनकर, बालों को स्टाइल करके और मुंह में बिना जली सिगरेट दबाकर खाना बनाता है. इस अनोखे स्टाइल की बदौलत वह हर महीने लाखों रुपये कमा रहा है. आइए जानते हैं इस हैंडसम शेफ की पूरी कहानी.

17 साल की उम्र में संभाली जिम्मेदारी

यह दिलचस्प कहानी चीन के पूर्वी शेडोंग प्रांत के यानताई शहर की है. इस लड़के का सरनेम 'लू' है. लू जब महज 17 साल का था, तभी से उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़क किनारे फ्राइड राइस बेचने का काम शुरू कर दिया था. आज 19 साल की उम्र में वह अपने पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुका है. शुरुआती दिनों में उसका काम सामान्य था, लेकिन फिर उसने अपने बिजनेस को एक नया ट्विस्ट देने का फैसला किया.

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'सांजी' बनने का शौक और सूट का तड़का

लू ने एक दिन सोचा कि काम को थोड़ा और बेहतर और सभ्य दिखाना चाहिए. उसने शौक-शौक में सूट पहनकर खाना बनाना शुरू कर दिया. दरअसल, उसका यह लुक मशहूर जापानी एनीमे सीरीज 'वन पीस' के एक कैरेक्टर 'सांजी' से प्रेरित है, जो एक बेहद स्टाइलिश शेफ है. अपने इस लुक को और ज्यादा असली बनाने के लिए लू खाना बनाते समय अपने मुंह में एक सिगरेट भी दबाए रखता है, हालांकि वह उसे कभी सुलगाता नहीं है.

कड़ाही उछालने का अनोखा स्टाइल

लू का सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि खाना बनाने का तरीका भी किसी फिल्म के सीन जैसा है. वह खाना बनाते समय कैमरे की तरफ देखकर आंख मारता है, अपने बालों को पीछे की तरफ सेट करता है और जब उसके पिता पीछे से अंडा फेंकते हैं, तो वह उसे हवा में ही लपक लेता है. इसके साथ ही चीनी रसोइयों की तरह भारी-भरकम कड़ाही को हवा में उछालने में भी वह उस्ताद है. सोशल मीडिया पर उसके इस अंदाज के कारण 46,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं.

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हर दिन बिकते हैं 200 से ज्यादा प्लेट्स

लू की यह दुकान हर शाम 5 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक खुलती है. भीड़भाड़ वाले समय में लू बिना थके लगातार कई घंटों तक काम करता है. वह महज 3 मिनट में फ्राइड राइस की एक प्लेट तैयार कर देता है. उसकी दुकान पर हर दिन 200 से ज्यादा प्लेट फ्राइड राइस बिक जाते हैं. एक प्लेट की कीमत 10 युआन (करीब 120 रुपये) होती है. इस हिसाब से उसकी दुकान का महीने का टर्नओवर 50,000 युआन (7 लाख रुपये) है, जिसमें से सब खर्चा काटकर वह हर महीने 20,000 युआन (करीब 2.5 लाख रुपये) का शुद्ध मुनाफा कमाता है.

स्वाद ही रोकता है ग्राहकों का कदम

इंटरनेट पर कुछ लोगों ने उसकी इतनी ज्यादा कमाई पर सवाल भी उठाए. इसके जवाब में लू ने लाइव-स्ट्रीमिंग करके लोगों को दिखाया कि वह एक बार में कड़ाही में कई प्लेट्स एक साथ तैयार कर लेता है. लू का कहना है कि उसने शुरुआत में सिर्फ भीड़भाड़ वाली जिंदगी में थोड़ा रोमांच लाने के लिए सूट पहनना शुरू किया था, लेकिन ग्राहकों से इतना प्यार मिलेगा, यह उसने नहीं सोचा था. लू ने बहुत पते की बात कही कि लोग शुरुआत में उत्सुकता के कारण मेरी दुकान पर आते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें बार-बार यहां खींच लाती है, वह मेरे फ्राइड राइस का बेहतरीन स्वाद है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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