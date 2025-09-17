रेस्टोरेंट में दो लड़कों ने की ऐसी घिनौनी हरकत, जिससे हिल गया पूरा देश! बदले में मां-बाप देंगे 2.5 करोड़

Viral Hotpot Incident: चीन के शंघाई शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मशहूर हाइडीलाओ हॉटपॉट रेस्टोरेंट में दो लड़कों ने ऐसी हरकत कर दी जिसने पूरे देश को हिला दिया. अब कोर्ट ने इस घटना पर बड़ा फैसला सुनाया है और किशोरों के माता-पिता को भारी-भरकम मुआवजा भरने का आदेश दिया है. 24 फरवरी 2025 को शंघाई के एक निजी डाइनिंग रूम में 17 साल के दो लड़के सरनेम वू और तांग नशे में धुत होकर टेबल पर चढ़ गए. उन्होंने जानबूझकर उबलते हुए हॉटपॉट सूप में पेशाब कर दिया. यह सूप ग्राहकों के लिए मांस और सब्ज़ियां पकाने के काम आता है.

कंपनी को कितना हुआ नुकसान?

भले ही यह साबित नहीं हुआ कि किसी ग्राहक ने उस दूषित सूप को खाया, लेकिन कंपनी को अपनी साख बचाने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ा. हाइडीलाओ ने 24 फरवरी से 8 मार्च तक आने वाले 4000 से अधिक ग्राहकों को पूरा पैसा लौटाया, साथ ही बिल का दस गुना कैश मुआवज़ा भी दिया. इसके अलावा, सारे बर्तन नष्ट कर नए खरीदे गए और रेस्टोरेंट को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट किया गया.

कोर्ट ने क्या कहा?

हाइडीलाओ कंपनी ने शुरू में 23 मिलियन युआन से अधिक का नुकसान दिखाया था. हालांकि, कोर्ट ने माना कि अतिरिक्त ग्राहक मुआवजा कंपनी का फैसला था. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किशोरों ने कंपनी की संपत्ति और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और यह अपमानजनक कृत्य था. इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि किशोरों के माता-पिता 2.2 मिलियन युआन (करीब 2.71 करोड़ रुपये) का मुआवजा चुकाएं. इसमें 2 मिलियन युआन ऑपरेशनल और प्रतिष्ठा नुकसान के लिए, 1.3 लाख युआन बर्तनों और सफाई के लिए और 70,000 युआन लीगल फीस के लिए शामिल हैं. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि किशोर और उनके माता-पिता को नामित अखबारों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करनी होगी.

हाइडीलाओ क्यों है इतना मशहूर?

हाइडीलाओ चीन का सबसे लोकप्रिय हॉटपॉट रेस्टोरेंट है, जिसकी शुरुआत सिचुआन प्रांत के जियानयांग से हुई थी. आज यह दुनिया भर में 1,000 से अधिक रेस्टोरेंट चला रहा है. कंपनी अपने अनोखे कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाती है, जहां इंतजार के दौरान महिलाओं को फ्री मैनीक्योर और बच्चों को कॉटन कैंडी तक दी जाती है.