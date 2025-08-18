विदाई समारोह में ऑफिसर ने गाया ऐसा बॉलीवुड गाना, Video देखते ही उच्च अधिकारी ने भेजा सस्पेंशन लेटर!

सरकारी नौकरी में नियमों और अनुशासन को लेकर कई बार सख्त फैसले लिए जाते हैं. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, जहां एक तहसीलदार को सिर्फ गाना गाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया. यह मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह घटना महाराष्ट्र के लातूर जिले की है. उमरी (नांदेड़) में तैनात तहसीलदार प्रशांत थोरात का ट्रांसफर लातूर के रेनापुर में हुआ था. 30 जुलाई को उन्होंने नए पद पर जॉइन किया और 8 अगस्त को उमरी तहसील कार्यालय में उनके लिए विदाई समारोह रखा गया.

विदाई समारोह में क्या हुआ?

समारोह के दौरान प्रशांत थोरात अपनी कुर्सी पर बैठकर एक मशहूर गाना गाने लगे. उन्होंने 1981 की अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना का मशहूर गीत 'यारा तेरी यारी को' गाया. वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया. किसी ने इस पल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे. कई लोगों ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए. कुछ लोगों ने इसे हल्का-फुल्का और भावनात्मक पल बताया, तो वहीं कई यूजर्स ने प्रशासन की इमेज खराब होने की बात कही.

सस्पेंशन का कारण क्या बताया गया?

मामले की जानकारी नांदेड़ कलेक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई. अधिकारियों का मानना था कि थोरात का यह व्यवहार प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाता है. इसे महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1979 का उल्लंघन माना गया. इसके बाद छत्रपति संभाजीनगर के राजस्व संभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर ने शनिवार को प्रशांत थोरात को निलंबित करने का आदेश जारी किया.