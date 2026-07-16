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भारत के इस हिस्से में सबसे कम बेटियां! 1,000 लड़कों पर सिर्फ 787 लड़कियां, आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता

तेलंगाना में बेटियों के जन्म दर में भारी गिरावट देखी जा रही है. साल 2024 के नए आंकड़ों के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 1,000 लड़कों पर 900 से भी कम लड़कियां पैदा हुई हैं. जानिए किस जिले के हालात सबसे खराब हैं.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 16, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:40 AM IST
भारत के इस हिस्से में सबसे कम बेटियां! 1,000 लड़कों पर सिर्फ 787 लड़कियां, आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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