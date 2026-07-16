/भारत के इस हिस्से में सबसे कम बेटियां! 1,000 लड़कों पर सिर्फ 787 लड़कियां, आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता

Telangana Girl Birth Ratio: तेलंगाना से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. राज्य में बेटों और बेटियों के जन्म के बीच का अंतर यानी लिंगानुपात लगातार बिगड़ता जा रहा है. टीओआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 के ताजा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के 33 जिलों में से 14 जिलों में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है. इन जिलों में हर 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 900 से भी कम रह गई है. इस संकट के केंद्र में नलगोंडा जिला है, जहां यह आंकड़ा सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है.
तेलंगाना के नलगोंडा जिले से सामने आए आंकड़े हर किसी को हैरान करने वाले हैं. इस जिले में साल 2024 के दौरान प्रति 1,000 लड़कों पर सिर्फ 787 लड़कियों ने जन्म लिया है. यह पूरे तेलंगाना में सबसे कम और देश के सबसे खराब आंकड़ों में से एक है. नलगोंडा जिला लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहा है. सालों से चल रही कोशिशों और चिंताओं के बावजूद यहां कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है, जो कि बेहद गंभीर बात है.
कामारेड्डी जिला बना मिसाल
एक तरफ जहां राज्य के कई जिलों में बेटियां कम हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कामारेड्डी जिला एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है. कामारेड्डी तेलंगाना का एकमात्र ऐसा जिला है, जहां लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने जन्म लिया है. यहां प्रति 1,000 लड़कों पर 1,060 लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया है. इस जिले के बाद मुलुगु (991) और सिद्दीपेट (951) का नंबर आता है, जिन्होंने राज्य के औसत आंकड़े 910 से बेहतर प्रदर्शन किया है.
बाकी जिलों का हाल भी बुरा
इस संकट में केवल नलगोंडा ही अकेला नहीं है. राज्य के कई अन्य जिलों में भी जन्म के समय लिंगानुपात खतरनाक स्तर तक गिर गया है. महबूबाबाद में यह आंकड़ा 805 है, जबकि नागरकुरनूल में 842 और वनपर्थी में 848 दर्ज किया गया है. इसके अलावा वारंगल, रंगारेड्डी और खम्मम जैसे बड़े जिलों में भी लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले काफी कम है. साल 2024 में राज्य में कुल 7.7 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से देरी से हुए रजिस्ट्रेशन की संख्या बहुत कम है, इसलिए इन आंकड़ों को बिल्कुल सटीक माना जा रहा है.
पुराने काले दिन आए याद
नलगोंडा के इन नए आंकड़ों ने साल 2017 की उन कड़वी यादों को दोबारा ताजा कर दिया है, जब लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनी 'रक्षिता' कमेटी ने जिले में कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या के 14 मामले पकड़े थे. उस समय कई मामलों में बेटियों के जन्म को छुपाया गया था और उनके शवों को चुपचाप ठिकाने लगा दिया गया था. 2011 की जनगणना में भी यह संकेत मिल गया था कि छोटी उम्र के बच्चों में लड़कियों की संख्या तेजी से घट रही है.
आखिर क्यों कम हो रही हैं बेटियां?
ग्रामीण इलाकों में हुई एक मेडिकल स्टडी से पता चलता है कि आज भी समाज में बेटों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. लोगों का मानना है कि बेटा वंश आगे बढ़ाता है और बुढ़ापे में माता-पिता की लाठी बनता है. वहीं दूसरी तरफ, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के कारण बेटियों को आज भी आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है. एक्सपर्ट्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन जिलों में यह अनुपात बहुत कम है, वहां अब सरकार को कड़ी निगरानी रखनी होगी. अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच तेज करनी होगी और पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कानून को सख्ती से लागू करना होगा ताकि लिंग जांच को रोका जा सके.