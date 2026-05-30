सिर मुंडवाते ही मजदूर को नहीं पहचान पाया फेस रिकग्निशन सिस्टम! महिला के बालों की मदद से ऐप में लगाई हाजिरी, देखें Video

MGNREGA Facial Recognition Fails: टेक्नोलॉजी का मकसद लोगों का काम आसान बनाना होता है, लेकिन कई बार यही टेक्नोलॉजी ऐसी मुश्किलें खड़ी कर देती है कि लोग हैरान रह जाते हैं. तेलंगाना से इन दिनों एक ऐसा ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. यहां एक मजदूर ने मंदिर में धार्मिक परंपरा निभाते हुए अपना सिर मुंडवा लिया. लेकिन जब वह काम पर पहुंचा और अटेंडेंस लगाने की बारी आई, तो फेस रिकॉग्निशन मशीन ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया. इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. एक महिला मजदूर ने ऐसा देसी जुगाड़ निकाला कि मशीन भी आखिरकार मान गई और मजदूर की हाजिरी दर्ज हो गई. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मंदिर में बाल दान करने के बाद शुरू हुई परेशानी

यह मामला तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के कोमाटिपल्ली गांव का बताया जा रहा है. यहां मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. जानकारी के अनुसार, गांव के रहने वाले श्रीनिवास कुछ दिन पहले कोंडागट्टू अंजनेया स्वामी मंदिर गए थे. वहां उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत अपने बाल दान कर दिए और सिर मुंडवा लिया. जब वह वापस लौटकर रोजगार गारंटी योजना के तहत काम पर पहुंचे, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके नए लुक की वजह से अटेंडेंस मशीन उन्हें पहचानने से मना कर देगी.

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मशीन ने व्यक्ति को पहचानने से कर दिया मना

काम शुरू होने से पहले सुपरवाइजर ने मोबाइल ऐप के जरिए मजदूरों की फेस स्कैनिंग शुरू की. जब श्रीनिवास की बारी आई, तो सिस्टम बार-बार उनकी पहचान करने में असफल रहा. मशीन के रिकॉर्ड में श्रीनिवास की पुरानी तस्वीर मौजूद थी, जिसमें उनके सिर पर बाल थे. लेकिन अब उनका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था. इसी वजह से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाया. कई बार कोशिश करने के बावजूद जब अटेंडेंस दर्ज नहीं हुई, तो मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों को लगा कि कहीं तकनीकी खराबी तो नहीं है, जबकि कुछ लोग यह देखकर हैरान थे कि सिर्फ बाल न होने से मशीन किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पा रही.

Digital India They Said Srinivas, an MGNREGA worker from Komatipalli village, Mahabubabad, Telangana went to Kondagattu Anjaneya Swamy temple and got his head tonsured. But after coming back from the temple when he tried to register his attendance through the pic.twitter.com/Dx7VWgl0Pu Revathi (@revathitweets) May 29, 2026

महिला मजदूर ने निकाला अनोखा समाधान

इसी दौरान वहां मौजूद एक महिला मजदूर ने एक दिलचस्प सुझाव दिया. उसने सोचा कि अगर मशीन बालों की वजह से व्यक्ति को पहचान रही है, तो क्यों न बालों की कमी पूरी कर दी जाए. महिला ने अपने लंबे बालों को श्रीनिवास के सिर पर इस तरह रखा कि दूर से देखने पर ऐसा लगे जैसे उनके सिर पर बाल हों. इसके बाद सुपरवाइजर ने दोबारा फेस स्कैनिंग की. इस बार नतीजा देखकर सभी हैरान रह गए. मशीन ने तुरंत श्रीनिवास को पहचान लिया और उनकी हाजिरी दर्ज हो गई. अटेंडेंस दर्ज होते ही वहां मौजूद मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

कैमरे में कैद हो गया पूरा घटनाक्रम

यह पूरा घटनाक्रम किसी ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि महिला मजदूर अपने बालों की मदद से साथी मजदूर की अटेंडेंस लगवाने की कोशिश कर रही है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग महिला की समझदारी और जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग तकनीक की खामियों पर सवाल उठा रहे हैं.

फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पर उठे सवाल

इस घटना ने फेस रिकॉग्निशन तकनीक की विश्वसनीयता को लेकर नई बहस छेड़ दी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्नोलॉजी में किसी व्यक्ति की पहचान केवल बालों जैसी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति बाल कटवा ले, दाढ़ी बना ले या किसी अन्य वजह से उसका रूप थोड़ा बदल जाए, तो भी सिस्टम को उसे पहचानने में सक्षम होना चाहिए. लोगों का कहना है कि अगर एक साधारण हेयरकट या सिर मुंडवाने से मशीन भ्रमित हो जाती है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी में सुधार की जरूरत है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. कुछ यूजर्स इसे देसी जुगाड़ बनाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की लड़ाई बता रहे हैं, तो कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि आखिरकार इंसानी दिमाग मशीनों से आगे निकल ही गया. जो भी हो, तेलंगाना का यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, भारतीय जुगाड़ के सामने कई बार उसे भी हार माननी पड़ जाती है. यही वजह है कि सिर मुंडवाने, मशीन के फेल होने और महिला के बालों से लगी अटेंडेंस की यह कहानी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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