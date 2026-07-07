/कलयुगी पत्नी की हैवानियत: जब छत से गिराकर भी नहीं मरा पति, तो ड्रिप में लगा दिया टॉयलेट क्लीनर

Telangana Nurse Husband Murder Case: तेलंगाना के निजामाबाद जिले से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. यहां एक पत्नी ने प्यार और वफादारी के रिश्ते को तार-तार करते हुए अपने ही पति की जान ले ली. हैरानी की बात यह है कि आरोपी महिला पेशे से एक नर्स है और उसने अपने पति को मारने के लिए अपनी मेडिकल ट्रेनिंग का बेहद डरावना इस्तेमाल किया. जब पति को छत से फेंक कर मारने की पहली कोशिश नाकाम हो गई, तो उसने अस्पताल के बेड पर लेटे पति की ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन लगा दिया.
तेलंगाना पुलिस के मुताबिक, यह पूरी कहानी संध्या, उसके पति प्रशांत और संध्या के प्रेमी अनिल के इर्द-गिर्द घूमती है. प्रशांत कुछ समय पहले ही खाड़ी देश से वापस अपने घर लौटा था. घर लौटने के बाद प्रशांत और संध्या के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा, क्योंकि संध्या का अनिल नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध था. संध्या, अनिल और उसके दोस्त वेंकट साई को लगने लगा था कि प्रशांत उनके रिश्ते के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा है. इसके बाद तीनों ने मिलकर प्रशांत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रची.
प्यार के रास्ते में आ रहा था पति
साजिश के तहत तीनों आरोपियों ने सबसे पहले प्रशांत को जमकर शराब पिलाई. जब प्रशांत पूरी तरह होश खो बैठा, तो अनिल और वेंकट साई ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसे घर की छत से नीचे फेंक दिया. इस जानलेवा हमले के बाद भी प्रशांत की किस्मत अच्छी थी और वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया. आरोपियों ने बड़ी चालाकी से प्रशांत को यकीन दिलाया कि वह नशे में होने के कारण खुद छत से गिर गया था और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया.
अस्पताल के बेड पर रची दूसरी साजिश
प्रशांत का अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जा रही थी. यहीं से इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है. संध्या एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी, इसलिए उसे मेडिकल की अच्छी समझ थी. उसने देखा कि पहली कोशिश नाकाम हो गई है, तो उसने चुपके से प्रशांत की ड्रिप में टॉयलेट साफ करने वाला लिक्विड इंजेक्शन के जरिए डाल दिया. यह जहरीला केमिकल प्रशांत के खून में मिल गया और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई.
सास के शक ने खोल दिया राज
इस पूरी वारदात का खुलासा तब हुआ जब प्रशांत की मां को अपने बेटे की अचानक हुई मौत पर शक हुआ. उन्होंने 1 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब शक के आधार पर संध्या, उसके प्रेमी अनिल और दोस्त वेंकट साई को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो परत-दर-परत सच सामने आ गया. पूछताछ में वेंकट साई ने कबूल किया कि उन्होंने ही प्रशांत को छत से फेंका था और संध्या ने ड्रिप में जहर मिलाया था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.