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US में बेटी ने लिए सात फेरे, तेलंगाना में बैठे मां-बाप ने लाइव-स्ट्रीम से देखा शादी और दिया आशीर्वाद; Video वायरल

अमेरिका में रहने वाली तेलंगाना की हिमाबिंदु की शादी रोहित कुमार से हुई, लेकिन इस खास मौके पर उनके माता-पिता मंडप में मौजूद नहीं थे. सूर्यापेट जिले में बैठे जयराजू और ज्योति ने अपनी बेटी की शादी लाइवस्ट्रीम के जरिए देखी. रस्मों के बीच उन्होंने स्क्रीन पर ही अक्षत छिड़ककर बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया. हजारों किलोमीटर दूर बैठे मां-बाप का यह अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 01, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:41 AM IST
US में बेटी ने लिए सात फेरे, तेलंगाना में बैठे मां-बाप ने लाइव-स्ट्रीम से देखा शादी और दिया आशीर्वाद; Video वायरल
Image Credit: अमेरिका में हुई शादी, तेलंगाना में भावुक हुए माता-पिता! Image credit: X/@T_Investor_

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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