/US में बेटी ने लिए सात फेरे, तेलंगाना में बैठे मां-बाप ने लाइव-स्ट्रीम से देखा शादी और दिया आशीर्वाद; Video वायरल

बेटा हो या बेटी, उसकी शादी का दिन हर माता-पिता के लिए बेहद खास होता है. बेटी की शादी हो तो घर में महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं. मंडप सजता है, रिश्तेदार जुटते हैं और माता-पिता अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में सामने देखकर भावुक हो जाते हैं.
लेकिन तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के जयराजू और ज्योति के लिए बेटी की शादी का यह दिन कुछ अलग था. उनकी इकलौती बेटी हिमाबिंदु अमेरिका में रहती हैं और वहीं उनकी शादी तय हुई. मां-बाप को बेटी की शादी में शामिल होने की इच्छा तो थी, लेकिन जयराजू और ज्योति अमेरिका नहीं जा सके. ऐसे में शादी का मंडप उनके लिए हजारों किलोमीटर दूर था और उनके सामने सिर्फ एक मोबाइल या टीवी की स्क्रीन थी.
हिमाबिंदु काम के सिलसिले में अमेरिका में रहती हैं. वहीं उनकी मुलाकात एनटीआर जिले के रहने वाले रोहित कुमार से हुई. दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे और धीरे-धीरे यह रिश्ता शादी तक पहुंच गया. दोनों ने परिवार की सहमति से शादी करने का फैसला किया. शुक्रवार रात अमेरिका में उनकी शादी हुई. वहां रिश्तेदारों और करीबियों की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी की गईं. हिमाबिंदु के लिए यह जिंदगी की नई शुरुआत थी. लेकिन इस खुशी के बीच एक कमी जरूर थी. उनके माता-पिता उनके पास मौजूद नहीं थे.
शादी की रस्मों को लाइवस्ट्रीम किया गया था. इसी के जरिए हिमाबिंदु के माता-पिता तेलंगाना में बैठकर हर पल देख रहे थे. स्क्रीन पर बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर उनके लिए वह पल आसान नहीं रहा होगा. शादी की हर रस्म उनके सामने हो रही थी, लेकिन वे अपनी बेटी के पास जाकर उसे गले नहीं लगा सकते थे. फिर शादी की वह रस्म आई, जिसमें माता-पिता और परिवार की मौजूदगी का अपना खास महत्व होता है. जयराजू और ज्योति ने इस दूरी को अपने तरीके से कम करने की कोशिश की.
Parents became emotional.
Parents witnessed their daughter's marriage online as they couldn't join her in America.
Himabindu, Who Works in America, Fell in Love with and Married Rohit Kumar, Whom She Met There.
Later parents arranged a wedding feast for the guests in their…
— Neetu Khandelwal (@T_Investor_) August 30, 2026
भारतीय शादियों में अक्षत यानी चावल का खास महत्व होता है. शादी के दौरान परिवार के लोग दूल्हा-दुल्हन पर अक्षत डालकर उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं. हिमाबिंदु की शादी में भी यही रस्म हुई. लेकिन इस बार एक अलग तरीके से. तेलंगाना में बैठे जयराजू और ज्योति ने हाथ में अक्षत लिए और लाइवस्ट्रीम में दिखाई दे रही अपनी बेटी और दामाद की तस्वीर पर अक्षत छिड़क दिए. उनके लिए स्क्रीन सिर्फ वीडियो दिखाने वाली चीज नहीं थी. उस पल वही स्क्रीन उनकी बेटी और दामाद तक आशीर्वाद पहुंचाने का जरिया बन गई.
इस छोटे से पल में भावनाएं बहुत बड़ी थीं. बेटी अमेरिका में थी और माता-पिता तेलंगाना में. दोनों जगहों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन शादी की रस्म के उस पल में ऐसा लगा जैसे माता-पिता भी मंडप में मौजूद हों. शायद अक्षत स्क्रीन के अंदर तक नहीं पहुंचे, लेकिन उस रस्म के पीछे जो भावना थी, वह जरूर बेटी तक पहुंची. हिमाबिंदु के लिए यह पल इसलिए भी खास रहा होगा, क्योंकि शादी के दौरान उनके माता-पिता उन्हें आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे थे. वहीं जयराजू और ज्योति के लिए यह उस कमी को थोड़ा कम करने का तरीका था, जो बेटी की शादी में सामने मौजूद न होने की वजह से महसूस हो रही थी.
कुछ साल पहले तक अगर परिवार का कोई सदस्य विदेश में होने वाली शादी में शामिल नहीं हो पाता था, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे. फोन पर बात कर लेना ही बड़ी बात मानी जाती थी. लेकिन वीडियो कॉल और लाइवस्ट्रीम ने इस दूरी को काफी हद तक कम कर दिया है. अब लोग घर बैठे शादी की रस्में देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और कई बार उन रस्मों में अपनी मौजूदगी भी महसूस करा सकते हैं. खासकर विदेश में होने वाली भारतीय शादियों में यह तरीका उन परिवारों के लिए मददगार बन गया है, जो किसी वजह से सफर नहीं कर पाते.
हालांकि, वीडियो स्क्रीन सामने बैठने और बेटी का हाथ थामने की जगह नहीं ले सकती. शादी में माता-पिता की शारीरिक मौजूदगी का अपना ही महत्व है. लेकिन जब हालात इसकी इजाजत न दें, तो तकनीक भावनाओं को जोड़ने का एक रास्ता जरूर बन जाती है.
हिमाबिंदु की शादी की यह कहानी सिर्फ एक वीडियो कॉल या लाइवस्ट्रीम की कहानी नहीं है. यह उस भावना की तस्वीर है, जिसमें माता-पिता अपनी बेटी की जिंदगी के सबसे बड़े दिन का हिस्सा बनने के लिए किसी भी रास्ते को अपना लेते हैं. जयराजू और ज्योति अपनी बेटी के पास नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा और आशीर्वाद को बेटी तक पहुंचने से नहीं रोका. अमेरिका में शादी के फेरे हो रहे थे और तेलंगाना में बैठे माता-पिता स्क्रीन के सामने अक्षत लिए खड़े थे. दूरी बहुत थी, लेकिन उस एक पल में बेटी की शादी उनके लिए उतनी ही करीब थी, जितनी किसी भी माता-पिता के लिए होती है.
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