पुजारी की एक खौफनाक सलाह... और खाली हो गया पूरा गांव! आखिर 28 लाशें गिरने के बाद क्यों जंगल भागे लोग?

तेलंगाना के करीमनगर जिले का गांद्रपल्ली गांव इन दिनों किसी डरावनी फिल्म का सेट जैसा नजर आ रहा है. कभी उत्सवों और हंसी‑खुशी से भरा यह गांव अब सन्नाटे और खौफ में डूबा है. पिछले 90 दिनों में यहां 28 मौतें हुई हैं, जिनमें बुजुर्ग और स्वस्थ युवा दोनों शामिल हैं. मौतों की यह लड़ी ग्रामीणों को डर और बेचैनी में डाल रही है. पूरा गांव अपनी सुरक्षा के लिए घर छोड़कर जंगल की ओर पलायन कर गया है, जिससे गांव का वातावरण भय और रहस्य से घिर गया है.

मौतों के पीछे क्या वजह?

गांव में लगातार मौतें ग्रामीणों के लिए समझ से बाहर हैं. चूंकि यह सिलसिला तीन महीने से जारी है, लोग मानते हैं कि गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया है. विज्ञान के युग में भी डरने वाले ग्रामीणों ने डॉक्टरों की बजाय पुजारियों की शरण लेना बेहतर समझा. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के डरावने अंधविश्वास से निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, जबकि वास्तविक कारण पानी, संक्रमण या भूगोल से जुड़े हो सकते हैं.

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गांव छोड़ने और अनुष्ठान का क्या महत्व है?

ग्रामीणों ने जब बुजुर्गों और ज्योतिषियों से मदद मांगी, तो उन्हें गांव खाली करने की सलाह दी गई. पुजारी ने गांव की ‘कुंडली’ देखकर बताया कि केवल अनुष्ठान और जंगल में पलायन ही विपत्ति टाल सकता है. गुरुवार तड़के सभी ने अपने घरों में ताले लगाए और बच्चों, पशुओं के साथ जंगल की ओर चले गए. वहां पारंपरिक भोजन बनाया गया और देवताओं की पूजा‑अर्चना की गई. इस दौरान गांद्रपल्ली गांव भूतिया बस्ती की तरह वीरान नजर आया, जो गांववासियों के डर और आस्था का प्रतीक बन गया.

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क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है?

हालांकि ग्रामीण अपनी मान्यताओं के अनुसार सुरक्षा उपाय कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौतें गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा कर सकती हैं. 28 मौतें कोई मामूली आंकड़ा नहीं हैं. जरूरी है कि गांव में चिकित्सा शिविर लगाकर जांच की जाए और लोगों को दूषित पानी, संक्रमण या भूगोलिक कारणों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाए. फिलहाल, गांद्रपल्ली के लोग डर और उम्मीद के बीच झूल रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका गांव फिर से सुरक्षित और खुशहाल होगा.