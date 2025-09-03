तेंदुए की फुर्ती का एक और नमूना, हवा में ही दबोच लिया आता हुआ शिकार; Video देखकर उड़ जाएंगे होश
Leopard Viral Video: आपने तेंदुए को शिकार करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन ह​म जिस वायरल वीडियो के बारे में बता रहे हैं. उसमें तेंदुए ने​ इस जानवर को ऐसे पकड़ा है कि वीडियो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:11 PM IST
Viral Video: जंगल की दुनिया का रूल बिलकुल अलग होता है. यहां जो कमजोर है वो किसी ना किसी ताकतवर जानवर का भोजन बन जाता है. सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी शिकारी ही शिकार बन जाता है तो कभी शिकार ही गलती से खुद ही शिकारी के पंजों में चला जाता है और भोजन बन जाता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक हिरण खुद ही तेंदुए के हाथों में आ जाता है.
यह भी पढ़ें: उड़ते परिंदे को हवा में दबोच लिया ये खूंखार जानवर, वायरल Video देख थम जाएंगी आपकी सांसें

कैसे इंतजार कर रहा था तेंदुआ?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक तेंदुआ झाडियों में छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा है या घात लगाकर बैठा है. काफी देख बैठने के बाद तेंदुए को अपने पीछे की ओर हलचल महसूस होती है और वो पीछे मुड़कर देखता है. उसे अपना शिकार खुद ही आता हुआ नजर आता है. तेंदुआ तुरंत मुड़कर नीचे गर्दन करके झाडियों में छिपकर ऐसे बैठ जाता है ताकि आते हुए जानवर को उसके होने की भनक ना लग पाए. 

तेंदुए ने कैसे पकड़ा हिरण?
इसके बाद वीडियो में दिखता है कि एक हिरण तेंदुए के ऊपर से छलांग लगाकर तेजी ने निकल रहा था कि तेंदुए ने हवा में ही उसकी गर्दन दबोच ली. हिरण इतनी तेज गति में था कि तेंदुआ भी उसके साथ काफी पीछे की ओर जाकर गिरा, लेकिन तेंदुए ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा. इस तरह हिरण खुद ही शिकारी के हाथ में आ गया और तेंदुए का भोजन बन गया.
यह भी पढ़ें: पिंजरे में बंद शेर को चांटा दिखा रहा था ये शख्स और फिर... Video देखें

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @klaseriedrift_safari_cam नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, 72 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

वीडियो देखने के बाद क्या बोली जनता?
वीडियो देखकर लोगों ने कई तरह के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "खुद को तैयार करने और तेजी से आते हुए वार को पूरे शरीर पर सहने और उसे थामे रखने की क्षमता कमाल की है. खुशी है कि उसे अपनी मेहनत का एक छोटा सा इनाम मिला है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

