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Hindi Newsजरा हटकेViral Video: क्या सच में हिरण के साथ खेल रहा था तेंदुआ? होश उड़ा देगी वायरल वीडियो की सच्चाई!

Viral Video: क्या सच में हिरण के साथ खेल रहा था तेंदुआ? होश उड़ा देगी वायरल वीडियो की सच्चाई!

Tenduaa Ka Video Viral: वायरल वीडियो में तेंदुआ हिरण के साथ खेलता नजर आ रहा है. इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया. क्या सच में तेंदुआ हिरण के साथ खेल रहा है या सच्चाई कुछ और है. चलिए जानते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: May 11, 2026, 07:52 AM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @stealth_toursandtravel
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @stealth_toursandtravel

Leopard Playing With Deer Video Viral: आपने जंगल से आए कई खतरनाक वीडियो देखे होंगे, जिसमें तेंदुआ अपनी ताकत और फुर्ती से शिकार को दबोच लेता है. तेंदुआ घात लगाकर शिकार करता है जिससे शिकारी को खतरा महसूस होने से पहले वो घिर चुका होता है. लेकिन इस बार तेंदुआ हिरण के साथ खेलता या मस्ती करता नजर आ रहा है. हम सब जानते हैं कि हिरण तेंदुआ का पसंदीदा शिकार है ऐसे में कोई शिकारी अपने शिकार के साथ कैसे खेल सकता है. चलिए जानते हैं इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है. 

दरअसल, वीडियो में दिख रहा है कि तेंदुए ने शिकार तो कर लिया है, लेकिन वो हिरण को खाने के बजाए उसके आसपास घूम रहा है. कभी पंजे से छूता है तो कभी इधर उधर देखता है. पहली बार देखने में ये वीडियो काफी अजीब लगता है. क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि शिकार सामने हो और शिकारी उसे खा नहीं रहा हो. कई लोगों का कहना है कि तेंदुआ हिरण के साथ खेल रहा है. 

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वहां पहुंच गया लकड़बग्घा

इंस्टाग्राम पर @stealth_toursandtravel नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि हिरण का एक छोटा बच्चा तेंदुए के पास घूम रहा है. तेंदुए भी उस पर नजर बनाए हुए है. जैसे ही वहां एक लकड़बग्घा आता दिखाई देता है तो तेंदुआ तुरंत सतर्क हो जाता है और हिरण को अपने मुंह में दबाकर पेड़ पर चढ़ जाता है.

रास्ते में क्यों रुका तेंदुआ?

सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी गई जानकारी के अनुसार, ये नजारा काफी आम है. ये कोई इंसानों की तरह 'खेलना' नहीं है. दरअसल, शिकार करने के बाद तेंदुए कभी-कभी खतरे का पता लगाने के लिए रुकते हैं. शिकार को मजबूती से पकड़ने या सुरक्षित करने के लिए भी रुकते हैं. कई बार तेंदुआ शिकार करने पर इतना थक जाते हैं कि सुरक्षित स्थान पर रुक कर सांस लेते हैं. 

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शिकार को लेकर पेड़ पर क्यों चढ़ा तेंदुआ?

जो वीडियो में खेलने जैसा व्यवहार दिख रहा है वो अक्सर तेंदुए द्वारा यह जांचने का प्रयास होता है कि शिकार पूरी तरह काबू में है या नहीं, वो देखता है कि लकड़बग्घे या शेर जैसे शिकारियों से उसका शिकार सुरक्षित है या नहीं. अक्सर तेंदुए अकेले शिकार करते हैं किसी दूसरे शिकारी के हाथों शिकार गवाना बड़ा नुकसान हो सकता है. इसलिए तेंदुआ जब भी शिकार करता है तो अपने शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि बाकी शिकारियों से अपने शिकार को बचाया जा सके. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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