Advertisement
trendingNow13056098
Hindi Newsजरा हटकेजिस कंपनी में कभी कदम तक नहीं रखा, वहीं से आ गया टर्मिनेशन लेटर, जानें पूरा मामला

जिस कंपनी में कभी कदम तक नहीं रखा, वहीं से आ गया टर्मिनेशन लेटर, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में एक महिला को नौकरी खत्म होने का ईमेल मिला, जिसे देखकर वह डर गई. बाद में पता चला कि ईमेल उस कंपनी का ही नहीं था. पति ने मजाकिया अंदाज में एचआर को मेल आईडी चेक करने की सलाह दी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस कंपनी में कभी कदम तक नहीं रखा, वहीं से आ गया टर्मिनेशन लेटर, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान करने वाला मामला चर्चा में है. दिसंबर 2025 में एक महिला को नौकरी से निकालने का टर्मिनेशन ईमेल मिला, जबकि उन्होंने कभी उस कंपनी में काम ही नहीं किया था. ईमेल पढ़ते ही महिला का दिल बैठ गया और वह कुछ सेकंड के लिए जमी हुई सी रह गई. उन्होंने तुरंत कई सवाल अपने मन में उठाए. क्या उन्होंने कोई डेडलाइन मिस की, कोई गलती की, या कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था. यह घटना देखकर सभी हैरान हैं.

महिला के पति साइमन इंगारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह घटना को शेयर की. जिसमें लिखा था कि ईमेल देखकर उनकी पत्नी पूरी तरह परेशान हो गई थी. लेकिन जब दोनों ने ध्यान से ईमेल पढ़ा, तो पता चला कि यह कंपनी से आया था, जिसमें उनकी पत्नी कभी काम ही नहीं करती थीं. यानी एक ऐसी कंपनी ने नौकरी खत्म होने का नोटिस भेज दिया, जहां वह कभी कर्मचारी रही ही नहीं.

एचआर पर तंज और वायरल पोस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

साइमन ने इस लापरवाही को लेकर कंपनी के एचआर विभाग पर भी मजाकिया तंज कसा. उन्होंने लिखा, “प्रिय एचआर, अगली बार ईमेल आईडी थोड़ा और ध्यान से जांच लिया करें. कोई और होता तो सच में दिल का दौरा पड़ सकता था.” पोस्ट शेयर होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी गलती किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती है.

 

पोस्ट वायरल होते ही कमेंट की बौछार हो गई

एक यूजर ने लिखा, “कृपया अगली बार एक्युरेसी को भी ध्यान में रखें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अचानक नौकरी जाने के झटके को कवर नहीं करता.” वहीं, एक अन्य यूज़र ने कहा, “अच्छा हुआ कि यह सिर्फ डराने वाला मामला निकला. उम्मीद है कि झटके के बाद आपकी पत्नी हंस पाईं होंगी.” लोग इस घटना को नौकरी की सुरक्षा और एचआर सिस्टम की जिम्मेदारी पर गंभीर बहस का विषय भी मान रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

wrong termination emailjob termination email viralX viral post

Trending news

हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
bandhu andekar
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
Vaishno Devi
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
Mumbai News
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
Unnao rape case
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
digvijay singh
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
Congress sleeper cell
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
amit shah
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
Maharashtra Court Decision
दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
Aravalli hills Controversy
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी