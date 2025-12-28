जिस कंपनी में कभी कदम तक नहीं रखा, वहीं से आ गया टर्मिनेशन लेटर, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान करने वाला मामला चर्चा में है. दिसंबर 2025 में एक महिला को नौकरी से निकालने का टर्मिनेशन ईमेल मिला, जबकि उन्होंने कभी उस कंपनी में काम ही नहीं किया था. ईमेल पढ़ते ही महिला का दिल बैठ गया और वह कुछ सेकंड के लिए जमी हुई सी रह गई. उन्होंने तुरंत कई सवाल अपने मन में उठाए. क्या उन्होंने कोई डेडलाइन मिस की, कोई गलती की, या कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था. यह घटना देखकर सभी हैरान हैं.

महिला के पति साइमन इंगारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह घटना को शेयर की. जिसमें लिखा था कि ईमेल देखकर उनकी पत्नी पूरी तरह परेशान हो गई थी. लेकिन जब दोनों ने ध्यान से ईमेल पढ़ा, तो पता चला कि यह कंपनी से आया था, जिसमें उनकी पत्नी कभी काम ही नहीं करती थीं. यानी एक ऐसी कंपनी ने नौकरी खत्म होने का नोटिस भेज दिया, जहां वह कभी कर्मचारी रही ही नहीं.

एचआर पर तंज और वायरल पोस्ट

साइमन ने इस लापरवाही को लेकर कंपनी के एचआर विभाग पर भी मजाकिया तंज कसा. उन्होंने लिखा, “प्रिय एचआर, अगली बार ईमेल आईडी थोड़ा और ध्यान से जांच लिया करें. कोई और होता तो सच में दिल का दौरा पड़ सकता था.” पोस्ट शेयर होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी गलती किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती है.

My wife received a termination email in 2025 December. Her heart dropped after seeing it. She froze for a second. Did she miss a deadline? Did she say something wrong? Turns out, she just got terminated from a company she didn't even work for. Dear HR, please check the email… — Simons (@Simon_Ingari) December 25, 2025

पोस्ट वायरल होते ही कमेंट की बौछार हो गई

एक यूजर ने लिखा, “कृपया अगली बार एक्युरेसी को भी ध्यान में रखें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अचानक नौकरी जाने के झटके को कवर नहीं करता.” वहीं, एक अन्य यूज़र ने कहा, “अच्छा हुआ कि यह सिर्फ डराने वाला मामला निकला. उम्मीद है कि झटके के बाद आपकी पत्नी हंस पाईं होंगी.” लोग इस घटना को नौकरी की सुरक्षा और एचआर सिस्टम की जिम्मेदारी पर गंभीर बहस का विषय भी मान रहे हैं.