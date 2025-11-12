Advertisement
trendingNow12999058
Hindi Newsजरा हटके

खौफनाक अदालत... जब मरे हुए शख्स पर चला मुकदमा, कटघरे में कुर्सी पर लाश को बिठाकर सुनाया गया फैसला

Viral News: 897 ईस्वी में रोम में मृत पोप फॉर्मोसस पर मुकदमा चलाया गया, जिसे कैडेवर सिनॉड कहा गया. उनकी सड़ती लाश को कुर्सी पर बिठाकर दोषी ठहराया गया और शव का अपमान कर नदी में फेंक दिया गया. बाद में सम्मान बहाल हुआ, पर उनका नाम हमेशा के लिए श्रापित रह गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खौफनाक अदालत... जब मरे हुए शख्स पर चला मुकदमा, कटघरे में कुर्सी पर लाश को बिठाकर सुनाया गया फैसला

Viral News: 897 ईस्वी में रोम में एक ऐसा मुकदमा चला जो इतिहास के सबसे डरावने और अजीब मामलों में गिना जाता है. इसे कैडेवर सिनॉड कहा गया, जिसमें मृत पोप फॉर्मोसस को उनकी कब्र से निकालकर अदालत में पेश किया गया. उनकी सड़ती लाश को कुर्सी पर बिठाकर उन पर झूठ बोलने, चर्च के नियम तोड़ने और सत्ता की लालसा के आरोप लगाए गए. पोप स्टीफन VI ने अदालत की कार्यवाही का नेतृत्व किया और एक डरे-सहमे डीकन को मृत पोप का वकील बनाया गया. मुकदमे के दौरान भूकंप तक आया, मानो प्रकृति भी इस भयावह घटना पर नाराज हो. अंत में फॉर्मोसस को दोषी ठहराया गया और उनके शव के साथ अमानवीय बर्ताव हुआ.

fallback

सड़ती लाश बनी आरोपी

Add Zee News as a Preferred Source

फॉर्मोसस सात महीने पहले मर चुके थे, लेकिन उनकी लाश को सिंहासन पर बैठाकर मुकदमा चलाया गया. एक डीकन को उनका बचाव करने के लिए नियुक्त किया गया, पर वह सहमा हुआ था. मुकदमे के दौरान भूकंप आया और बेसिलिका का हिस्सा ढह गया. यह चर्च की गिरती प्रतिष्ठा का संकेत माना गया.

सत्ता की राजनीति में बदला

असल वजह आरोप नहीं बल्कि सत्ता की साजिश थी. फॉर्मोसस ने इटली के ताकतवर स्पोलेतो वंश का विरोध किया था. उनकी मृत्यु के बाद भी यह परिवार शांत नहीं हुआ. स्टीफन VI, जो स्पोलेतो का कठपुतली पोप था, उन्होंने यह मुकदमा कराया. फॉर्मोसस को दोषी ठहराकर उन्हें डैम्नेशियो मेमोरिये यानी इतिहास से मिटाने की सजा दी गई.

शव के साथ अमानवीय बर्ताव

मुकदमे के बाद शव का अपमान किया गया. आशीर्वाद देने वाली उंगलियां काटी गईं, लाश को घसीटते हुए बाहर निकाला गया और नदी में फेंक दिया गया. यह दृश्य लोगों के लिए असहनीय था. गुस्से में भीड़ ने पोप स्टीफन को गद्दी से हटाया, कैद किया और अंततः उनकी हत्या कर दी गई.

न्याय की बहाली, पर नाम पर श्राप

आखिरकार पोप थियोडोर II ने फॉर्मोसस की सजा रद्द कर शव को सम्मानपूर्वक दफनाया. लेकिन एक दशक बाद पोप सर्जियस III ने शव को फिर निकाला, सिर काटा और दोबारा नदी में फेंक दिया. बाद में वेटिकन ने उनका सम्मान बहाल किया, पर कोई भी पोप फिर कभी फॉर्मोसस नाम नहीं ले सका.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Cadaver SynodDead Pope Trial

Trending news

शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा