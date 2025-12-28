61 साल पहले की वो डरावनी रात, जब समंदर ने निगल ली पूरी ट्रेन, इतिहास से मिट गया था स्टेशन का नामोनिशान

ये कहानी है भारत के इतिहास की सबसे डरावनी रातों में से एक की… तारीख थी 22 दिसंबर 1964. समुद्र उफान पर था, हवा रफ्तार पकड़ चुकी थी और एक पूरा शहर खतरे के साए में आ चुका था. हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु का धनुषकोडी की, जहां लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ मिटने वाला है. एक पैसेंजर ट्रेन, सैकड़ों यात्री और सामने मौत बनकर आता भयंकर चक्रवाती तूफान. ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि वो काली रात थी जिसने इतिहास में अमिट निशान छोड़ दिया.

जब समंदर से उठा मौत का तूफान

15 दिसंबर 1964 को मौसम विभाग ने साउथ अंडमान क्षेत्र में एक खतरनाक तूफान बनने की चेतावनी दी थी. शुरुआत में इसे सामान्य मौसमी बदलाव माना गया, लेकिन 21 दिसंबर तक यह तूफान विकराल रूप ले चुका था. 22 दिसंबर को यह चक्रवाती तूफान श्रीलंका से होते हुए भारत की ओर बढ़ा. करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते इस तूफान ने तमिलनाडु के पंबन आईलैंड से टकराते ही तबाही मचानी शुरू कर दी. टकराने के बाद इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई. तेज हवा, मूसलाधार बारिश और उफनता समंदर हर तरफ अफरा-तफरी मच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

धनुषकोडी स्टेशन और आखिरी ट्रेन

22 दिसंबर की शाम को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर रोज़ की तरह हलचल थी. स्टेशन मास्टर आर. सुंदरराज अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट चुके थे. रात करीब 9 बजे पंबन से धनुषकोडी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 653 करीब 100 यात्रियों को लेकर रवाना हुई. इस ट्रेन को रात 11:55 बजे धनुषकोडी पहुंचना था. लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, तूफान और खतरनाक होता गया. तेज बारिश और आंधी के कारण रेलवे सिग्नल सिस्टम खराब हो गया. लोको पायलट ने एहतियातन ट्रेन रोक दी, लेकिन लंबे इंतज़ार के बाद भी जब कोई सिग्नल नहीं मिला, तो उन्होंने जोखिम भरा फैसला लिया.

रिस्क भरा फैसला और मौत का सामना

सिग्नल न मिलने के बावजूद लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाने का फैसला किया. ट्रेन जैसे ही समंदर के ऊपर बने पंबन ब्रिज पर पहुंची, हालात और भयावह हो गए. समुद्र की लहरें उग्र हो चुकी थीं. अचानक एक विशाल लहर उठी और ट्रेन के डिब्बों से टकरा गई. देखते ही देखते छह डिब्बे समंदर में समा गए. ट्रेन में मौजूद करीब 100 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी समुद्र की गहराई में डूब गए. माना जाता है कि ट्रेन में लगभग 200 यात्री थे, क्योंकि कई लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे. इस हादसे में कोई भी नहीं बच सका.

जब धनुषकोडी का नामो-निशान मिट गया

इस चक्रवाती तूफान की तबाही यहीं नहीं रुकी. पूरी धनुषकोडी नगरी बर्बाद हो गई. रेलवे स्टेशन, घर, सड़कें. सब कुछ मिट्टी में मिल गया. अनुमान है कि इस तूफान में 1,500 से 2,000 लोगों की जान गई थी, जिनमें से अकेले धनुषकोडी में ही 1,000 से ज्यादा मौतें हुईं. धनुषकोडी रेलवे स्टेशन का नामो-निशान तक नहीं बचा. आज भी यह हादसा भारत के सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है. 22 दिसंबर 1964 की वो रात आज भी इतिहास के पन्नों में एक डरावनी याद बनकर दर्ज है.