घर की लाइब्रेरी के पीछे छिपी थी ये खौफनाक जगह! शख्स ने देखा तो पैरों तले खिसक गई जमीन फिर...

Viral News: नॉर्वे के ट्रॉन्धाइम में एक शख्स ने घर की लाइब्रेरी के पीछे छिपा वर्ल्ड वॉर-2 का बंकर खोज निकाला. 136 वर्गमीटर के इस बंकर में पुराने कमरे, सिंक और साइकिल मौजूद मिले. यह खोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.
Trending Photos
Viral News: कल्पना कीजिएं…आप घर की लाइब्रेरी में आराम से किताबें सजा रहे हों और अचानक एक शेल्फ सरककर पीछे से गुप्त दरवाज़ा दिख जाए. दिल जोर-जोर से धड़कने लगे और जिज्ञासा में आप उसे खोल दें. नीचे सीढ़ियों से उतरते ही सामने आ जाए इतिहास का सबसे डरावना सच. ऐसा ही हुआ नॉर्वे के ट्रॉन्धाइम शहर के एक शख्स के साथ, जिसने अपने घर में किताबों की अलमारी के पीछे छिपा एक बंकर खोज निकाला.
कैसे हुआ बंकर का खुलासा
घर खरीदते वक्त शख्स को बताया गया था कि जमीन के नीचे कोई ‘अनओपन्ड बंकर’ मौजूद है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. सालों बाद उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने खुदाई शुरू कर दी. जैसे-जैसे मिट्टी हटती गई, सामने खिड़की और एक रास्ता दिखाई देने लगा. हिम्मत जुटाकर वह नीचे उतरा और देखते ही हैरान रह गया. यह दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर-2 का विशाल बंकर था, जो अब तक सीक्रेट ही था.
अंदर का नज़ारा देख उड़ गए होश
मालिक ने बताया कि यह बंकर करीब 136 वर्गमीटर का है. इसमें 21 मीटर लंबा हॉलवे, 10-10 मीटर के कई कमरे और 2.7 मीटर ऊंची छत है. यानी यह उसके घर से भी बड़ा था. अंदर अब भी पुराने ज़माने की झलक मिलती है. धूल से ढकी एक पुरानी साइकिल, टूटा हुआ सिंक और सीटिंग एरिया जस का तस मौजूद हैं. ऐसा लगता था मानो वक्त वहीं ठहर गया हो और किसी भी पल कोई सैनिक दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आएगा.
My house is standing on a bunker
byu/Ok_Weather_2281 inhiddenrooms
क्यों बनाए जाते थे ऐसे बंकर
दूसरे विश्व युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने पर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था. शहरों और सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी होती थी. इसी खतरे से बचने के लिए बंकर बनाए जाते थे. ये मज़बूत कंक्रीट और स्टील से बने होते थे, ताकि लोग बम और तोपों से सुरक्षित रह सकें. बंकर ज्यादातर जमीन के नीचे बनाए जाते थे और इनमें सीक्रेट एंट्रेंस-एग्जिट होते थे. इससे दुश्मनों के लिए इन्हें ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता था और अचानक हमले में मदद मिलती थी.