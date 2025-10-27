खेत में सांपों का खौफनाक तांडव! विशाल अजगरों ने गाय को घेरा, कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला नजारा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है. वीडियो में खेत के अंदर चारों ओर विशालकाय अजगर नजर आ रहे हैं. खेत में मौजूद गाय को सांपों ने अपने शिकंजे में कस रखा है. आसपास मौजूद दो शख्स क्रेन की मदद से अजगरों को हटाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन सांपों की पकड़ इतनी मजबूत है कि वे हिल भी नहीं रहे. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

वीडियो में एक तरबूज का खेत नजर आ रहा है, जहां हरियाली के बीच बड़े-बड़े अजगर रेंगते दिखते हैं. दर्जनों की संख्या में फैले ये सांप पूरे खेत पर कब्जा जमाए हुए हैं. इनमें से कुछ अजगर एक गाय को पूरी तरह जकड़ चुके हैं, जबकि बाकी खेत के कोनों में लिपटे दिखते हैं. खेत का मालिक इन खतरनाक सांपों को हटाने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेता है, लेकिन अजगरों का तांडव थमता नहीं. नजारा इतना डरावना है कि वीडियो देखने वाले भी दहशत में आ जाते हैं.

JCB से हटाने की कोशिश, लेकिन

वीडियो के एक हिस्से में एक शख्स जेसीबी मशीन चलाते हुए नजर आता है, जो सांपों को गाय से अलग करने की कोशिश कर रहा है. मगर अजगर इतने विशाल और ताकतवर हैं कि मशीन की कोशिशें भी बेकार जाती हैं. एक हटता है तो दूसरा फिर से वहीं पहुंच जाता है. गाय सांपों के बीच फंसी बेबस नजर आती है. यह पूरा दृश्य इतना अविश्वसनीय लगता है कि पहली नजर में यह किसी हॉरर मूवी का सीन प्रतीत होता है. वीडियो को देखकर लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि यह सच हो सकता है.

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @wildlife.furry से शेयर किया गया है और यह इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. कुछ ही घंटों में इसे 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 18 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स इसे अब तक का सबसे डरावना वीडियो बता रहे हैं. वहीं कई लोगों ने इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए हैं.

वीडियो के पीछे का सच

हालांकि, जांच में सामने आया है कि यह वीडियो रियल नहीं बल्कि एआई (AI) जेनरेटेड है. यानी इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. असली खेत में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ. वीडियो का मकसद केवल मनोरंजन और भ्रम पैदा करना था. बावजूद इसके, इसे देखने वाले हजारों लोग अब भी इसे सच मान रहे हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर “खेत में अजगरों का तांडव” वीडियो वायरल ट्रेंड बन चुका है.