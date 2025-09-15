खौफनाक! मौत के मुंह से वापसी? रोपवे पर हुआ Final Destination जैसा हादसा, Video देख दहल जाएगा दिल

Viral Video: अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म ‘फाइनल डेस्टिनेशन’ देखी है तो उसमें दिखाई जाने वाली खतरनाक घटनाओं से आप परिचित होंगे. वहीं अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिलकुल उसी फिल्म जैसा खतरनाक हादसा दिखाई दिया है. वीडियो में एक रोपवे सेंटर पर लोगों का टिकट चेक करते समय भयानक दुर्घटना घटती है. घटना कहां की है इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वीडियो देखकर लोगों का दिल दहल गया है. यूजर्स इसे देखकर डर और राहत दोनों महसूस कर रहे हैं क्योंकि अंत में सभी सुरक्षित बच जाते हैं.

हादसे के दौरान क्या हुआ

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोपवे सेंटर चालू हो रहा है, लेकिन लोग अभी बैठ नहीं पाए हैं. टिकट चेक करने के दौरान एक कपल और उनके दो बच्चे अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं. टिकट चेक करने के बाद कर्मचारी पहले व्यक्ति को अंदर भेजता है. जैसे ही वह दो-तीन कदम आगे बढ़ता है, अचानक मशीन टूट जाती है. गनीमत रही कि कर्मचारी ने समय रहते उस पर्यटक का हाथ पकड़ लिया और खींचकर पीछे ले आया. इसके बाद सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं. यह देखकर लोग दंग रह गए।

सोशल मीडिया पर तहलका

इस खौफनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर @InsaneRealitys नाम की आईडी से शेयर किया गया. कैप्शन में लिखा गया, “वो पल जब पार्क फाइनल डेस्टिनेशन में बदल जाता है.” महज 29 सेकंड का यह वीडियो अब तक 1 लाख 5 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया. लोग इस घटना को देखकर चौंक गए और इसे फिल्मी सीन जैसा करार दिया. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन गया है.

That moment when the park turns into Final Destination pic.twitter.com/ar2j6ABQfT — Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) September 14, 2025

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो देखने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह तो हॉलीवुड फिल्म के खतरनाक सीन जैसा है. वहीं, कई लोगों ने कहा कि घटना दिल दहला देने वाली थी और शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई. कुछ यूजर्स ने रोपवे कर्मचारी की तारीफ की और कहा कि उसकी सतर्कता ने सभी की जान बचा ली. वीडियो ने लोगों को डराया भी और राहत भी दी. यह घटना दिखाती है कि समय पर सही फैसला लेना कितनी बड़ी जानलेवा दुर्घटना से बचा सकता है.