खौफनाक! मौत के मुंह से वापसी? रोपवे पर हुआ Final Destination जैसा हादसा, Video देख दहल जाएगा दिल
Advertisement
trendingNow12923622
Hindi Newsजरा हटके

खौफनाक! मौत के मुंह से वापसी? रोपवे पर हुआ Final Destination जैसा हादसा, Video देख दहल जाएगा दिल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोपवे सेंटर पर टिकट चेक करते समय अचानक मशीन टूट जाती है. गनीमत रही कि कर्मचारी ने समय रहते पर्यटक का हाथ पकड़कर उसकी जान बचा ली. वीडियो देखकर लोग डर और राहत दोनों महसूस कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खौफनाक! मौत के मुंह से वापसी? रोपवे पर हुआ Final Destination जैसा हादसा, Video देख दहल जाएगा दिल

Viral Video: अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म ‘फाइनल डेस्टिनेशन’ देखी है तो उसमें दिखाई जाने वाली खतरनाक घटनाओं से आप परिचित होंगे. वहीं अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिलकुल उसी फिल्म जैसा खतरनाक हादसा दिखाई दिया है. वीडियो में एक रोपवे सेंटर पर लोगों का टिकट चेक करते समय भयानक दुर्घटना घटती है. घटना कहां की है इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वीडियो देखकर लोगों का दिल दहल गया है. यूजर्स इसे देखकर डर और राहत दोनों महसूस कर रहे हैं क्योंकि अंत में सभी सुरक्षित बच जाते हैं.

हादसे के दौरान क्या हुआ

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोपवे सेंटर चालू हो रहा है, लेकिन लोग अभी बैठ नहीं पाए हैं. टिकट चेक करने के दौरान एक कपल और उनके दो बच्चे अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं. टिकट चेक करने के बाद कर्मचारी पहले व्यक्ति को अंदर भेजता है. जैसे ही वह दो-तीन कदम आगे बढ़ता है, अचानक मशीन टूट जाती है. गनीमत रही कि कर्मचारी ने समय रहते उस पर्यटक का हाथ पकड़ लिया और खींचकर पीछे ले आया. इसके बाद सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं. यह देखकर लोग दंग रह गए।

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर तहलका

इस खौफनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर @InsaneRealitys नाम की आईडी से शेयर किया गया. कैप्शन में लिखा गया, “वो पल जब पार्क फाइनल डेस्टिनेशन में बदल जाता है.” महज 29 सेकंड का यह वीडियो अब तक 1 लाख 5 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया. लोग इस घटना को देखकर चौंक गए और इसे फिल्मी सीन जैसा करार दिया. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन गया है.

 

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो देखने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह तो हॉलीवुड फिल्म के खतरनाक सीन जैसा है. वहीं, कई लोगों ने कहा कि घटना दिल दहला देने वाली थी और शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई. कुछ यूजर्स ने रोपवे कर्मचारी की तारीफ की और कहा कि उसकी सतर्कता ने सभी की जान बचा ली. वीडियो ने लोगों को डराया भी और राहत भी दी. यह घटना दिखाती है कि समय पर सही फैसला लेना कितनी बड़ी जानलेवा दुर्घटना से बचा सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

RopewayViral VideoFinal Destination

Trending news

श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
;