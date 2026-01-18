यमुना में लौटा द्वापर युग का वो खौफनाक मंजर; क्या सच में 'कालिया नाग' ने फिर दी है दस्तक? देखें वीडियो

वृंदावन की यमुना नदी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह आस्था नहीं बल्कि डर और रहस्य है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को द्वापर युग की कथाओं की याद दिला दी है. दावा किया जा रहा है कि यमुना में कालिया नाग जैसा एक विशाल काला सांप तैरता नजर आया. वीडियो देखते ही लोग हैरान हैं कोई इसे भगवान श्रीकृष्ण की लीला से जोड़ रहा है, तो कोई इसे कलयुग का अशुभ संकेत बता रहा है. वहीं कई लोग इसे महज अफवाह या एडिटेड वीडियो मान रहे हैं. सच क्या है, यह जानने के लिए पूरा मामला समझना जरूरी है.

यमुना में कालिया नाग जैसा सांप दिखने का दावा

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यमुना नदी के बीच एक बड़ा काला सांप तैरता हुआ दिखाई देता है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो वृंदावन का है, जहां अचानक इस नजारे से लोगों में डर फैल गया. नदी किनारे खड़े लोग दूर से इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आते हैं. वीडियो में सांप का आकार काफी बड़ा बताया जा रहा है, जिस वजह से लोग इसे सामान्य जलसर्प नहीं, बल्कि कालिया नाग से जोड़ रहे हैं. वीडियो के सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर आस्था और डर का टकराव

बताया जा रहा है कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर गोविंद नाम के यूजर ने शेयर किया था. इसके बाद कई अन्य अकाउंट्स, जैसे radhogadbook, ने भी इसे पोस्ट किया. कुछ यूजर्स ने इसे भगवान श्रीकृष्ण की कथाओं से जोड़ते हुए कलयुग के बढ़ते प्रभाव का संकेत बताया. वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसे भ्रामक और डर फैलाने वाला दावा कहा. कमेंट सेक्शन में आस्था, भय और जिज्ञासा का अनोखा मिश्रण देखने को मिला, जिससे भ्रम और ज्यादा बढ़ गया.

वीडियो की सच्चाई पर सवाल

अब तक इस वीडियो को लेकर न तो स्थानीय प्रशासन और न ही वन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कई बड़ी जल-सर्प प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें दूर से देखने पर लोग कालिया नाग जैसी पौराणिक कथाओं से जोड़ लेते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अक्सर बिना जांच के धार्मिक या रहस्यमयी दावों के साथ फैल जाते हैं. ऐसे में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार जरूरी है.

कालिया नाग की पौराणिक कथा

हिंदू ग्रंथों के अनुसार, कालिया नाग की कथा द्वापर युग से जुड़ी है. मान्यता है कि कालिया नाग के विष से यमुना का पानी जहरीला हो गया था, जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने पराजित कर नदी को मुक्त कराया. यही वजह है कि यमुना और कालिया नाग का नाम आते ही लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं. लेकिन मौजूदा वायरल वीडियो के मामले में सच और आस्था के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है, ताकि अफवाहों से बचा जा सके.