एयरपोर्ट बंद, सड़कें बनीं नदी... बोका रैटन में बाढ़ का ऐसा कहर कि स्विमिंग पूल बन गया लग्जरी होटल, देखें वीडियो

Viral News: फ्लोरिडा के बोका रैटन में मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो गया. लग्जरी होटल की लॉबी में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे वह स्विमिंग पूल जैसी दिखने लगी. कई सड़कें नदियों में बदल गईं और एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा. हालांकि, अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:45 PM IST
एयरपोर्ट बंद, सड़कें बनीं नदी... बोका रैटन में बाढ़ का ऐसा कहर कि स्विमिंग पूल बन गया लग्जरी होटल, देखें वीडियो

फ्लोरिडा के बोका रैटन शहर में मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कों से लेकर लग्जरी होटलों तक सबकुछ पानी में डूब गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आलीशान होटल की लॉबी में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे मेहमान और कर्मचारी दोनों हैरान रह गए. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बारिश की तीव्रता किसी तूफान से कम नहीं थी.

रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनजीवन ठप

नेशनल वेदर सर्विस (NWS) मियामी के अनुसार, कई घंटों तक चली मूसलाधार बारिश ने पूरे सेंट्रल और साउथ फ्लोरिडा में तबाही मचा दी. वेस्ट पाम बीच में 24 घंटे के भीतर 2.37 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि बोका रैटन के कई हिस्सों में भारी जलभराव और संपत्ति को नुकसान पहुंचा. चश्मदीदों ने होटल की लॉबी में भरे कीचड़युक्त पानी, डूबती गाड़ियां और नदी में बदल चुकी सड़कों की तस्वीरें साझा कीं.

एयरपोर्ट बंद, सड़कें बनीं नदियां

भारी बारिश के कारण बोका रैटन एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा. शहर के दक्षिण-पश्चिम 18वीं स्ट्रीट और 8वीं एवेन्यू के आसपास कई घरों के आंगन में पानी भर गया, और कुछ के अंदर घुसने की स्थिति बन गई. पामेटो पार्क रोड और स्टेट रोड A1A पर खड़ी गाड़ियां आधी डूबी नजर आईं. स्थानीय प्रशासन लगातार राहत कार्य में जुटा है और सड़क से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है.

 

प्रशासन की अपील, घरों में रहें सुरक्षित

बोका रैटन सिटी प्रशासन ने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से अपील की है कि वे घरों में रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें. प्रशासन ने कहा, “सुरक्षा दल और शहर की टीमें लगातार स्थिति का जायजा ले रही हैं. सड़कों पर फंसी या छोड़ी गई गाड़ियों से सावधान रहें.” फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले घंटों में बारिश जारी रही तो निचले इलाकों में हालात और बिगड़ सकते हैं.

