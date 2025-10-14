Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

पानी में दिखी मौत का आतंक! 'कोबरा' को देखते ही  धर-धर कांपने लगी मछली, देखें मजेदार वीडियो

Viral video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक नकली कोबरा को देखकर मछली बुरी तरह घबरा जाती है. पानी में उसका डर देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे. फेसबुक पर शेयर इस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा लाइक्स और हजारों कमेंट मिले हैं, जिनमें यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:47 PM IST
पानी में दिखी मौत का आतंक! 'कोबरा' को देखते ही  धर-धर कांपने लगी मछली, देखें मजेदार वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जो लोगों को हैरान भी करते हैं और हंसी भी दिला देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोबरा और मछली के बीच का दिलचस्प नजारा देखने को मिला. पानी में जैसे ही कोबरा नजर आया, मछली की हालत खराब हो गई और वह ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे मौत सामने आ गई हो. यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कोबरा को देखते ही कांपी मछली

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सांप पानी में तैरता हुआ नजर आता है. हालांकि हैरानी की बात यह है कि यह असली सांप नहीं, बल्कि प्लास्टिक का नकली कोबरा है. उसके पास ही एक मछली भी दिखाई देती है जो उसे देखते ही अचानक तेज़ी से हिलने लगती है. ऐसा लगता है मानो उसने सच में कोई खतरनाक शिकारी देख लिया हो. मछली बार-बार अपनी दिशा बदलने की कोशिश करती है और जैसे ही वह उस नकली कोबरा से टकराती है, तुरंत उछलकर भाग जाती है. यह पूरा नजारा इतना मजेदार है कि देखने वाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म फेसबुक पर แม่น้องฟินิกซ์ ชา नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब जक 7 लाख से ज्यादा लोग लाइक किए हैं. वही 10 हजार से ज्यादा लोग इसे वीडियो पर कमेंट किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.  कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, “मछली का तो हृदयाघात हो गया होगा.”

 

लोगों ने दिए मजेदार कमेंट्सॉ

वीडियो पर यूजर्स ने ढेरों मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, “मछली ने कहा – भगवान बचा लो, ये धरती का नाग पानी में कैसे पहुंच गया.” दूसरे ने लिखा, “कोबरा को देखकर मैं भी कांप गया.” वहीं, कुछ लोगों ने वीडियो को एडिटेड बताया, लेकिन ज्यादातर दर्शक इसे देखकर हैरान रह गए.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

