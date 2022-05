Elon Musk Lookalike: ट्विटर पर एलन मस्क को दिखा अपना डुप्लीकेट, देखते ही बोले- मिलना चाहता हूं

Tesla CEO Elon Musk Wants To Meet Chinese lookalike: एलन मस्क (Elon Musk) ने आखिरकार अपने चीनी डुप्लीकेट 'यी लॉन्ग मस्क' (Yi Long Musk) के साथ मिलने में रुचि दिखाई है. मालूम हो कि यी लॉन्ग बिल्कुल एलन मस्क की तरह दिखाई देते हैं और इंटरनेट पर बेहद पॉपुलर हैं. एक ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने कहा कि वह इस आदमी से मिलना चाहेंगे (यदि वह असली है). इन दिनों फर्जी चीजों के बारे में बता पाना मुश्किल है.'

जिन्हें नहीं मालूम, उन्हें बता दें कि डीपफेक एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो किसी को भी वीडियो बदलने और किसी सार्वजनिक व्यक्ति का चेहरा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर रखने की सुविधा देता है. कई देश में डीपफेक का यूज होते हुए देखा गया है. इस तकनीक का दुरुपयोग फर्जी खबरें फैलाने या उपद्रव पैदा करने के लिए किया जा सकता है.

I’d like to meet this guy (if he is real). Hard to tell with deepfakes these days.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022