/देखो मगर प्यार से... अमेरिका में भारतीय बंदे ने Tesla Cybertruck को बना डाला देसी ट्रक, फोटो देख लोग बोले- पंजाबी गाने भी बजाओ

Tesla Cybertruck Desi Makeover: अमेरिका की सड़कों पर जब भी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की 'साइबरट्रक' निकलती है, तो लोग उसकी फ्यूचरिस्टिक और स्टील वाली बॉडी को देखते ही रह जाते हैं. लेकिन इस बार अमेरिका के हाईवे पर एक ऐसी साइबरट्रक दिखी है, जिसे देखकर हर भारतीय का दिल खुशी से झूम उठा. एक भारतीय ने अपनी करोड़ों की टेस्ला पर ऐसा देसी जुगाड़ और मेकओवर करवाया है कि गाड़ी का पूरा लुक ही बदल गया है. अब यह साइबरट्रक किसी हॉलीवुड फिल्म की कार नहीं, बल्कि अपने भारत के नेशनल हाईवे पर चलने वाले रंग-बिरंगे ट्रक जैसी लग रही है. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं.
टेस्ला साइबरट्रक अपनी सिंपल और अनपेन्टेड स्टेनलेस-स्टील बॉडी के लिए जानी जाती है. लेकिन अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय ने अपनी साइबरट्रक को एकदम हटके लुक देने का फैसला किया. उन्होंने अमेरिका की मशहूर विनाइल रैपिंग कंपनी 'ओरिजिनल ग्लोबल ग्राफिक्स' की मदद से अपनी गाड़ी पर देसी भारतीय ट्रक आर्ट का रैप करवा लिया. जहां पहले कार एकदम सिंपल और सिल्वर दिखती थी, वहीं अब वो लाल, पीले, नीले और हरे रंगों से पूरी तरह चमक रही है.
गाड़ी के बोनट पर लिखा- 'देखो मगर प्यार से'
इस देसी साइबरट्रक की सबसे मजेदार और अट्रैक्टिव बात इसकी लिखावट है. गाड़ी के अगले हिस्से पर बड़े-बड़े अक्षरों में हिंदी में लिखा गया है- "देखो मगर प्यार से". यह वही आइकॉनिक डायलॉग है जो हम अक्सर भारत में ट्रकों और ऑटो के पीछे लिखा हुआ देखते हैं. इसके अलावा गाड़ी की बॉडी पर सुंदर फूल, दरवाजे पर आमने-सामने खड़े हाथी, मोरपंख और पीछे की तरफ एक दहाड़ता हुआ बाघ भी बनाया गया है. यह पूरा डिजाइन भारतीय सांस्कृतिक कला और देसी वाइब्स को दिखाता है.
Tesla spent years making the Cybertruck look futuristic.
Then a US wrap shop gave it the Indian software update.
Full desi truck art. “Dekho, magar pyaar se” across the front.
And somehow… this Cybertruck finally makes sense. pic.twitter.com/jTZ3n5K6PZ
— EVINDIA (@_EVINDIA) August 28, 2026
यूजर बोले- अब तो बस 'हॉर्न ओके प्लीज' की कमी है
जैसे ही विनाइल रैपिंग कंपनी ने इस मेकओवर का वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला, यह इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. भारतीय यूजर्स इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी और खुशी रोक नहीं पा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि सब कुछ तो बढ़िया है, बस पीछे 'Horn OK Please' और 'बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला' लिखना भूल गए. वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि यह गाड़ी तो अगली शादी में बारात ले जाने के लिए एकदम रेडी लग रही है.
जिन्हें साइबरट्रक पसंद नहीं, वे भी हुए फैन
टेस्ला साइबरट्रक का डिजाइन बहुत ही अजीब और तीखा माना जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते. लेकिन इस देसी मेकओवर के बाद लोग कहने लगे हैं कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत साइबरट्रक है. कई अमेरिकी और विदेशी यूजर्स ने भी इस रंग-बिरंगे डिजाइन की तारीफ की है. उनका कहना है कि इस आर्टवर्क ने एक रूखे और बेजान दिखने वाले डब्बे जैसी कार को जीवंत और बेहद खूबसूरत बना दिया है.