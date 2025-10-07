वो हादसा जिसे सुनकर आज भी दहल जाता है दिल, कार के अंदर ही जलकर खाक हो गए थे कॉलेज स्टूडेंट; पढ़ें दर्दनाक कहानी

Elon Musk की कंपनी Tesla एक बार फिर विवादों में है. इस बार वजह है उसकी चर्चित Cybertruck गाड़ी, जिसकी डिजाइन को लेकर दो नए मुकदमे दायर किए गए हैं. इन मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि डिजाइन खामियों के कारण दो अलग-अलग हादसों में जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे फेल हो जाने के कारण लोग आग में फंस गए और उनकी मौत हो गई.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा जिसमें तीन छात्रों की जान गई?

यह हादसा 2024 में Piedmont में हुआ, जब चार कॉलेज छात्र Thanksgiving के लिए घर लौटे थे. Kron4 की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिस्टा सुकाहारा (19), जैक नेल्सन (20) और सोरेन डिक्सन की मौत कार में आग लगने से हो गई. चौथा छात्र किसी तरह बच गया, जब एक राहगीर ने लकड़ी की टहनी से बुलेटप्रूफ खिड़की तोड़ दी.

क्यों नहीं खुल पाए दरवाजे, और क्या थी अंदर की हालत?

दोनों मुकदमों में Cybertruck के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों को दोषी ठहराया गया है. हादसे के बाद कार की बिजली सप्लाई बंद हो गई, जिससे न तो अंदर से बटन काम कर पाए, न ही बाहर से कोई दरवाज़ा खोल सका. मामले को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि अंदर एक मैकेनिकल हैंडल जरूर था, लेकिन वह मैप पॉकेट लाइनर के पीछे छिपा हुआ था जिसे धुएं और आग में खोज पाना लगभग नामुमकिन था.

क्या बचाई जा सकती थी जान?

डेली मेल की खबर के मुताबिक, जैक नेल्सन के परिवार द्वारा दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि जैक दुर्घटना में घायल तो हुआ था, लेकिन उसकी जान इसलिए गई क्योंकि वह बाहर नहीं निकल सका. सुकाहारा की हालत और भी दिल दहला देने वाली थी. वह पूरी तरह होश में थी और आग की लपटों से झुलसते हुए सामने की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी. एक राहगीर ने कहा, "मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आग के कारण पीछे हट गई."

क्या Tesla पहले से जानती थी इस डिजाइन खामी के बारे में?

मुकदमे में यह भी आरोप है कि Tesla को पिछले कई सालों से इस खामी की जानकारी थी. पुराने मॉडल जैसे Tesla Model S में इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ मैकेनिकल दरवाजे थे, जो बिजली जाने पर भी खोले जा सकते थे. लेकिन Cybertruck और Model Y जैसे नए मॉडलों में इस सुविधा को हटा दिया गया. यह पहली बार नहीं है जब Tesla के दरवाज़ों को लेकर सवाल उठे हैं. सितंबर 2024 में National Highway Traffic Safety Administration ने जांच शुरू की थी जब Model Y के मालिकों ने शिकायत की कि दरवाजे नहीं खुलते और कुछ मामलों में माता-पिता को बच्चों को बचाने के लिए खिड़कियां तोड़नी पड़ी.

