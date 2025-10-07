Advertisement
trendingNow12950913
Hindi Newsजरा हटके

वो हादसा जिसे सुनकर आज भी दहल जाता है दिल, कार के अंदर ही जलकर खाक हो गए थे कॉलेज स्टूडेंट; पढ़ें दर्दनाक कहानी

Tesla Cybertruck की डिजाइन खामियों के कारण दो दर्दनाक हादसों में जान गई. पीड़ित इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों की विफलता के कारण फंसे रह गए. अब Tesla पर दो नए मुकदमे दर्ज.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो हादसा जिसे सुनकर आज भी दहल जाता है दिल, कार के अंदर ही जलकर खाक हो गए थे कॉलेज स्टूडेंट; पढ़ें दर्दनाक कहानी

Elon Musk की कंपनी Tesla एक बार फिर विवादों में है. इस बार वजह है उसकी चर्चित Cybertruck गाड़ी, जिसकी डिजाइन को लेकर दो नए मुकदमे दायर किए गए हैं. इन मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि डिजाइन खामियों के कारण दो अलग-अलग हादसों में जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे फेल हो जाने के कारण लोग आग में फंस गए और उनकी मौत हो गई.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा जिसमें तीन छात्रों की जान गई?

यह हादसा 2024 में Piedmont में हुआ, जब चार कॉलेज छात्र Thanksgiving के लिए घर लौटे थे. Kron4 की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिस्टा सुकाहारा (19), जैक नेल्सन (20) और सोरेन डिक्सन की मौत कार में आग लगने से हो गई. चौथा छात्र किसी तरह बच गया, जब एक राहगीर ने लकड़ी की टहनी से बुलेटप्रूफ खिड़की तोड़ दी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जब ऐप्स ने नहीं दिया जवाब, तो इस महिला ने सड़क पर टांग दिए अपने इश्क के इश्तेहार!

क्यों नहीं खुल पाए दरवाजे, और क्या थी अंदर की हालत?

दोनों मुकदमों में Cybertruck के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों को दोषी ठहराया गया है. हादसे के बाद कार की बिजली सप्लाई बंद हो गई, जिससे न तो अंदर से बटन काम कर पाए, न ही बाहर से कोई दरवाज़ा खोल सका. मामले को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि अंदर एक मैकेनिकल हैंडल जरूर था, लेकिन वह मैप पॉकेट लाइनर के पीछे छिपा हुआ था जिसे धुएं और आग में खोज पाना लगभग नामुमकिन था.

क्या बचाई जा सकती थी जान?

डेली मेल की खबर के मुताबिक, जैक नेल्सन के परिवार द्वारा दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि जैक दुर्घटना में घायल तो हुआ था, लेकिन उसकी जान इसलिए गई क्योंकि वह बाहर नहीं निकल सका. सुकाहारा की हालत और भी दिल दहला देने वाली थी. वह पूरी तरह होश में थी और आग की लपटों से झुलसते हुए सामने की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी. एक राहगीर ने कहा, "मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आग के कारण पीछे हट गई."

यह भी पढ़ें; ट्रेन में टॉयलेट या फाइव-स्टार होटल का बाथरूम? वायरल Video में दिखा जापान का ऐसा नज़ारा जो यकीन करना मुश्किल है!

क्या Tesla पहले से जानती थी इस डिजाइन खामी के बारे में?

मुकदमे में यह भी आरोप है कि Tesla को पिछले कई सालों से इस खामी की जानकारी थी. पुराने मॉडल जैसे Tesla Model S में इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ मैकेनिकल दरवाजे थे, जो बिजली जाने पर भी खोले जा सकते थे. लेकिन Cybertruck और Model Y जैसे नए मॉडलों में इस सुविधा को हटा दिया गया. यह पहली बार नहीं है जब Tesla के दरवाज़ों को लेकर सवाल उठे हैं. सितंबर 2024 में National Highway Traffic Safety Administration ने जांच शुरू की थी जब Model Y के मालिकों ने शिकायत की कि दरवाजे नहीं खुलते और कुछ मामलों में माता-पिता को बच्चों को बचाने के लिए खिड़कियां तोड़नी पड़ी.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

TeslaCybertruckviraltrending

Trending news

बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
West Bengal
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल