Carl Motley Fire Rescue Story: आपने आज तक 'सुपरमैन' या 'सुपरहीरो' को सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों या कॉमिक्स के पन्नों में ही देखा या पढ़ा होगा. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये असल में भी होते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा. आज के समय में कई सुपरहीरो असल जिंदगी में भी हमारे बीच ही सांस ले रहे होते हैं. बस उनको पहचानने की जरूरत होती है. जब बात अपने परिवार और अपनों की जान पर बन आती है, तो इंसान अपनी उम्र, कमजोरी और मौत के खौफ को पीछे छोड़कर साक्षात काल से भी टकरा जाता है.
ऐसी ही कुछ कहानी अमेरिका के टेक्सास से इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यहां एक घर में लगी भीषण आग के बीच अपने मासूम पोते-पोतियों को फंसा देखकर एक 81 वर्षीय दादाजी बिना एक सेकंड भी गंवाए सामने से जलती हुई आग की लपटों के बीच कूद गए. इन दादाजी का नाम कार्ल मोटली बताया जा रहा है. उन्होंने अपनी जान बचाने के बजाय पहले अपने परिवार की चिंता की. यही वजह है कि उनकी बहादुरी की कहानी अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार, कार्ल मोटली ने नीलामी से एक पुराना लोहे का बैरल खरीदा था. उन्हें लगा कि बैरल खाली है, लेकिन उसके अंदर तेल के कुछ अवशेष मौजूद थे. कार्ल उस बैरल को प्लाज्मा टॉर्च की मदद से काटने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान अचानक बैरल के अंदर जोरदार धमाका हो गया. विस्फोट इतना तेज था कि देखते ही देखते आग की बड़ी लपटें उठने लगीं और पूरा इलाका धुएं से भर गया. इस हादसे का वीडियो घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि धमाके के समय कार्ल के पोते-पोतियां और उनका पालतू कुत्ता कुछ दूरी पर खड़े थे.
धमाके के बाद आग सीधे कार्ल तक पहुंच गई. उनके पैर में आग लग गई और घर के दरवाजे के पास भी लपटें फैल गईं. एक पल के लिए ऐसा लगा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई है. कोई भी इंसान ऐसे समय में खुद को बचाने के बारे में सोच सकता था, लेकिन कार्ल ने सबसे पहले अपने पोते-पोतियों को देखा. उन्होंने पहले अपने शरीर में लगी आग बुझाने की कोशिश की और फिर बिना समय गंवाए घर की तरफ दौड़ पड़े.
आग का खतरा बढ़ता देख कार्ल घर के अंदर गए और फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर आए. इसके बाद उन्होंने खुद आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. उनकी तेजी और समझदारी की वजह से आग ज्यादा नहीं फैल पाई. अगर उस समय उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो घर और परिवार दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता था. कार्ल की बहन कैरिन करी ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि उनके भाई हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं. उन्होंने कहा कि उस दिन कार्ल ने जिस तरह हालात संभाले, वह किसी सुपरहीरो से कम नहीं था.
कार्ल की बहादुरी का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जिस समय आग के बीच से निकलना मुश्किल था, उस वक्त कार्ल ने अपने परिवार को बचाने के लिए जो फैसला लिया, वह असली हिम्मत दिखाता है. लोगों ने उन्हें 'सुपरमैन दादा' कहना शुरू कर दिया है. यूजर्स का कहना है कि उन्होंने किसी फिल्मी हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक असली इंसान की तरह अपने परिवार को प्राथमिकता दी.
इस बहादुरी की कीमत कार्ल को अपनी सेहत से चुकानी पड़ी. हादसे में उनका शरीर करीब 30 प्रतिशत तक झुलस गया. परिवार के मुताबिक, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. बाद में उन्हें टेक्सास के प्लानो स्थित एक खास बर्न सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि चोटें गंभीर हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि कार्ल की हालत में सुधार हो रहा है.
यह घटना सिर्फ आग बुझाने की नहीं, बल्कि परिवार के लिए एक बुजुर्ग के प्यार और जिम्मेदारी की कहानी है. कार्ल उस समय चाहते तो पीछे हट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उनके लिए अपनी जान से ज्यादा जरूरी उनके पोते-पोतियों की सुरक्षा थी. यही वजह है कि आज लोग उन्हें सिर्फ एक बुजुर्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे हीरो के रूप में देख रहे हैं, जिसने मुश्किल समय में सही फैसला लिया. कई बार असली जिंदगी के हीरो किसी फिल्म में नहीं, बल्कि हमारे आसपास ही मिल जाते हैं. कार्ल मोटली की कहानी भी ऐसी ही है, जहां एक दादा ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, हिम्मत और प्यार की कोई उम्र नहीं होती.