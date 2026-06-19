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न उम्र देखी न खतरा, पोते-पोतियों के लिए आग में कूद गए 81 साल के दादा; बहादुरी देख लोगों ने कहा-'यही है असली Superman'

Carl Motley Fire Rescue Story: अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले एक बुजुर्ग की बहादुरी की कहानी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. कार्ल मोटली नाम के इस दादा ने अपने पोते-पोतियों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और आग के बीच पहुंच गए. हादसे में उनका शरीर करीब 30 प्रतिशत तक झुलस गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:10 PM IST
न उम्र देखी न खतरा, पोते-पोतियों के लिए आग में कूद गए 81 साल के दादा; बहादुरी देख लोगों ने कहा-'यही है असली Superman'
Image Credit: Image credit: aol.com

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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