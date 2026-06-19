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ड्रीम जॉब के लिए शख्स ने छोड़ा घर-परिवार, नए शहर में बसाई जिंदगी, लेकिन 10 महीने बाद कंपनी के फैसले ने तोड़ दिया सपना

Texas Man Lost Dream Job Story: अमेरिका के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नौकरी जाने की कहानी शेयर की है. उसने बताया कि सपनों की नौकरी के लिए वह टेक्सास से कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ था, लेकिन सिर्फ 10 महीने बाद ही कंपनी ने उसे निकाल दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:50 PM IST
ड्रीम जॉब के लिए शख्स ने छोड़ा घर-परिवार, नए शहर में बसाई जिंदगी, लेकिन 10 महीने बाद कंपनी के फैसले ने तोड़ दिया सपना

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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