शख्स की पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी घटनाएं आजकल काफी आम हो गई हैं. कुछ लोगों ने कहा कि कई कंपनियां PIP का इस्तेमाल कर्मचारी को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी खत्म करने के लिए करती हैं. एक यूजर ने लिखा कि कई बार कंपनी पहले ही फैसला कर चुकी होती है और PIP सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है. वहीं कुछ लोगों ने शख्स को सलाह दी कि वह नई नौकरी की तलाश जारी रखे और अपनी पूर्व मैनेजर से अच्छे रेफरेंस की मदद ले. यह कहानी एक बार फिर दिखाती है कि करियर के फैसले सिर्फ नौकरी बदलने तक सीमित नहीं होते. कई बार लोग अपनी पूरी जिंदगी बदलकर नए मौकों की तलाश में जाते हैं, लेकिन अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है.