Texas Man Lost Dream Job Story: आज के समय में नौकरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होती, बल्कि कई लोगों के लिए यह जिंदगी बदलने वाला फैसला भी होती है. लोग बेहतर करियर और नए मौकों के लिए अपना शहर, परिवार और पुरानी जिंदगी तक छोड़ देते हैं. लेकिन जब इतनी मेहनत के बाद अचानक नौकरी चली जाए तो इसका असर सिर्फ करियर पर नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है. ऐसा ही अनुभव अमेरिका के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसकी कहानी अब काफी चर्चा में है.
रेडिट के r/recruitinghell फोरम पर एक शख्स ने अपनी कहानी शेयर की है. उसकी पोस्ट का टाइटल है, 'उस कंपनी से 10 महीने बाद निकाल दिया गया, जहां बताया गया था कि ऑनबोर्डिंग में एक साल लगेगा. इसके लिए मैंने पूरा देश बदल लिया.' शख्स ने बताया कि उसने एक बड़ी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी में नौकरी पाने के बाद टेक्सास छोड़कर कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया था. वह अकेले नए शहर में शिफ्ट हुआ था. इस फैसले के साथ उसने अपने पुराने दोस्त, परिवार और अपनी सपोर्ट सिस्टम तक को पीछे छोड़ दिया. उसके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक नया करियर शुरू करने का मौका था.
शख्स के अनुसार, जब उसने कंपनी जॉइन की थी तो उसके मैनेजर ने कहा था कि इस रोल को पूरी तरह समझने और इसमें अच्छा करने में करीब एक साल लगेगा. इसका मतलब शुरुआत में उससे यह उम्मीद नहीं की गई थी कि वह तुरंत हर चीज में परफेक्ट हो जाएगा. उसे लगा कि कंपनी उसे सीखने और खुद को साबित करने का समय देगी. लेकिन करीब 10 महीने बाद ही उसकी नौकरी चली गई.
सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि शख्स को इससे कुछ समय पहले तक अच्छा फीडबैक मिल रहा था. उसने बताया कि उसकी सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू में मैनेजर ने उसे टीम के लिए अच्छा बताया था. उसे लेकर आने वाले समय के लिए भी पॉजिटिव बातें कही गई थीं. लेकिन इसके करीब छह हफ्ते बाद ही उसे अचानक Performance Improvement Plan यानी PIP पर डाल दिया गया. PIP आमतौर पर तब दिया जाता है, जब कंपनी को लगता है कि कर्मचारी के काम में सुधार की जरूरत है. लेकिन शख्स का कहना था कि इससे पहले उसे कोई लिखित चेतावनी या सही तरीके से कोचिंग नहीं दी गई थी.
शख्स ने बताया कि PIP मिलने के बाद उसने पूरी कोशिश की. उसने फीडबैक मांगा, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की और सुधार के लिए प्लान भी बनाया. लेकिन उसके अनुसार, कंपनी ने उसे सिर्फ 30 दिन का समय दिया, जबकि खुद कंपनी के हिसाब से इस भूमिका को समझने में कई महीने लगने थे. उसने दावा किया कि इस दौरान उसे जो फीडबैक दिया गया, वह ठीक नहीं था. कई बार उसे ऐसी बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिनके बारे में उसे पहले कभी साफ जानकारी नहीं दी गई थी.
शख्स ने बताया कि कुछ शिकायतें उसे काफी अजीब लगीं. उसके अनुसार, मैनेजमेंट ने ऑफिस में ज्यादा सोशल होने को भी एक समस्या बताया. यहां तक कि उसने बताया कि करीब एक दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ खेला गया एक ग्रुप गेम GeoGuessr भी उसके खिलाफ एक पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया. उसने यह भी कहा कि फीडबैक में विरोधाभास था. एक तरफ उसे मीटिंग में ध्यान देने वाला बताया गया, वहीं दूसरी तरफ उसके काम को लेकर सवाल उठाए गए.
शख्स ने बताया कि नौकरी जाने वाला दिन उसके लिए सबसे मुश्किल था. उसके मुताबिक, उस दिन उसके मैनेजर और उनके सीनियर ने उसे जल्दी घर जाने के लिए कहा. लेकिन करीब एक घंटे बाद उसे ऑनलाइन मीटिंग में बुलाया गया और बताया गया कि अब उसकी जरूरत नहीं है. उसने कहा कि इस दौरान मैनेजर का सीनियर पूरी मीटिंग में चुप रहा और कोई खास वजह भी नहीं बताई गई. सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसी दिन कुछ समय पहले तक लोग उससे सामान्य तरीके से बात कर रहे थे, जैसे सब कुछ ठीक हो.
शख्स ने बताया कि नौकरी जाने के करीब तीन हफ्ते बाद उसकी मैनेजर ने उससे संपर्क किया. उन्होंने कहा कि अगर उसे आगे किसी मदद की जरूरत हो तो वह उसके साथ हैं. लेकिन यह मैसेज उसके लिए और ज्यादा उलझन भरा था. उसे समझ नहीं आया कि इस स्थिति पर हंसे या दुखी हो. फिलहाल वह बेरोजगार है और सोच रहा है कि कैलिफोर्निया में रहे या वापस टेक्सास लौट जाए. उसने कहा कि मौजूदा जॉब मार्केट को लेकर वह काफी परेशान है.
शख्स की पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी घटनाएं आजकल काफी आम हो गई हैं. कुछ लोगों ने कहा कि कई कंपनियां PIP का इस्तेमाल कर्मचारी को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी खत्म करने के लिए करती हैं. एक यूजर ने लिखा कि कई बार कंपनी पहले ही फैसला कर चुकी होती है और PIP सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है. वहीं कुछ लोगों ने शख्स को सलाह दी कि वह नई नौकरी की तलाश जारी रखे और अपनी पूर्व मैनेजर से अच्छे रेफरेंस की मदद ले. यह कहानी एक बार फिर दिखाती है कि करियर के फैसले सिर्फ नौकरी बदलने तक सीमित नहीं होते. कई बार लोग अपनी पूरी जिंदगी बदलकर नए मौकों की तलाश में जाते हैं, लेकिन अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है.
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