/धू-धू कर जल रही थी कार, अंदर फंसा था ड्राइवर! जांबाज पुलिस वाले ने लपटों में कूदकर बचाई जान, रोंगटे खड़े कर देगा Video

अमेरिका के टेक्सास में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक पुलिस अधिकारी की तेजी और सूझबूझ ने एक व्यक्ति की जिंदगी बचा ली. घटना इतनी खतरनाक थी कि अगर कुछ सेकेंड की भी देरी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला टेक्सास के साउथलेक इलाके का है. पुलिस के मुताबिक, 7 जून को हाईवे-114 पर एक निसान अल्टिमा कार में अचानक आग लग गई थी. कार चला रहे व्यक्ति को जब गाड़ी से धुआं निकलता दिखाई दिया, तो उसने तुरंत हाईवे के किनारे कार रोक दी. लेकिन देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और ड्राइवर अंदर ही फंस गया.
जिस समय यह घटना हुई, साउथलेक पुलिस के कॉर्पोरल जोशुआ स्विशर पास में ही एक दूसरे ट्रैफिक मामले को संभाल रहे थे. तभी उन्हें वायरलेस के जरिए एक कार में आग लगने की सूचना मिली. जानकारी मिलते ही जोशुआ तुरंत अपनी पुलिस गाड़ी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे. वहां का नजारा बेहद डरावना था. कार से लगातार धुआं निकल रहा था और अंदर बैठे ड्राइवर के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था. पुलिस विभाग की ओर से जारी किए गए बॉडीकैम वीडियो में पूरी घटना कैद हो गई. वीडियो में दिखता है कि जोशुआ बिना समय गंवाए जलती हुई कार की तरफ दौड़ते हैं और ड्राइवर को बचाने की कोशिश शुरू कर देते हैं.
कार के पास पहुंचने के बाद जोशुआ ने सबसे पहले दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं हुआ. जैसे ही उन्होंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वह टूट गया. हालात तेजी से बिगड़ रहे थे. कार के अंदर धुआं भर चुका था और आग लगातार बढ़ रही थी. ऐसे में पुलिस अधिकारी ने तुरंत दूसरा रास्ता अपनाया. उन्होंने ड्राइवर को खिड़की के रास्ते बाहर आने के लिए कहा. इसके बाद इमरजेंसी विंडो ब्रेकर की मदद से कार का शीशा तोड़ा और अंदर फंसे व्यक्ति को बाहर खींच लिया.
True heroism is measured in moments like these.
Officer Joshua Swisher risked his own safety to save a driver trapped inside a burning vehicle, proving the extraordinary courage shown by first responders every day.
Wishing the rescued driver a full recovery and thanking all… pic.twitter.com/A1YsAqmcgz
— Rabindra. (@rabindraX238) July 20, 2026
रेस्क्यू वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकलता है, उसके कुछ ही पल बाद पूरी कार आग की तेज लपटों में घिर जाती है. अगर पुलिस अधिकारी कुछ देर और इंतजार करते, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी कार कुछ ही समय में जलकर खाक हो गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई. हालांकि, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जोशुआ स्विशर के हाथ पर आग की गर्मी से हल्की चोट जरूर आई.
इस साहसिक काम के लिए साउथलेक पुलिस विभाग ने कॉर्पोरल जोशुआ स्विशर को सम्मानित किया है. उन्हें विभाग के दूसरे सबसे बड़े सम्मान 'मेरिटोरियस कंडक्ट अवॉर्ड' से नवाजा गया. हालांकि, जोशुआ ने अपनी बहादुरी का श्रेय खुद लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने वही किया, जो हर पुलिस अधिकारी ऐसी स्थिति में करता. जोशुआ ने कहा कि उनकी जगह विभाग का कोई भी अधिकारी होता, तो वह भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए यही कदम उठाता. उनके लिए यह सिर्फ उनकी ड्यूटी का हिस्सा था.
इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग पुलिस अधिकारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि जोशुआ ने जिस तेजी और हिम्मत के साथ कार्रवाई की, वह काबिल-ए-तारीफ है. कई लोगों ने लिखा कि मुश्किल समय में असली हीरो वही होता है, जो अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना दूसरों की मदद के लिए आगे आता है.
वहीं, कुछ यूजर्स ने पुलिस अधिकारी को सलाम करते हुए कहा कि उनकी सूझबूझ की वजह से एक परिवार का सदस्य आज सुरक्षित है. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि कई बार कुछ सेकेंड का सही फैसला किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है. कॉर्पोरल जोशुआ स्विशर ने अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि जिम्मेदारी और इंसानियत साथ-साथ चलती हैं.
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