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धू-धू कर जल रही थी कार, अंदर फंसा था ड्राइवर! जांबाज पुलिस वाले ने लपटों में कूदकर बचाई जान, रोंगटे खड़े कर देगा Video

अमेरिका के टेक्सास में एक पुलिस अधिकारी की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई थी और ड्राइवर अंदर फंस गया था. कुछ ही सेकेंड में पूरी कार आग की लपटों में घिरने वाली थी, लेकिन पुलिस अधिकारी जोशुआ स्विशर ने अपनी जान की परवाह किए बिना मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 21, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:54 AM IST
धू-धू कर जल रही थी कार, अंदर फंसा था ड्राइवर! जांबाज पुलिस वाले ने लपटों में कूदकर बचाई जान, रोंगटे खड़े कर देगा Video
Image Credit: Image credit: X/@rabindraX238

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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