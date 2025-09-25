सिर्फ एक दिन की रानी… थाईलैंड की ब्यूटी क्वीन का ताज क्यों छिना और कैसे जिंदगी का कड़वा सच आया सामने?
सिर्फ एक दिन की रानी… थाईलैंड की ब्यूटी क्वीन का ताज क्यों छिना और कैसे जिंदगी का कड़वा सच आया सामने?

Shocking Video: थाईलैंड की खूबसूरत सुपन्नी नोइनॉन्थॉन्ग जिन्हें लोग बेबी के नाम से भी जानते हैं. 20 सितंबर 2026 को बेबी मिस ग्रैंड प्रचुआप खीरी खान का खिताब जीत चुकी थीं. लेकिन खुशी का यह पल केवल 24 घंटे ही टिक सका.

 

Sep 25, 2025, 09:51 AM IST
सिर्फ एक दिन की रानी… थाईलैंड की ब्यूटी क्वीन का ताज क्यों छिना और कैसे जिंदगी का कड़वा सच आया सामने?

Thai Beauty Queen: थाईलैंड की खूबसूरत सुपन्नी नोइनॉन्थॉन्ग जिन्हें लोग बेबी के नाम से भी जानते हैं. 20 सितंबर 2026 को बेबी मिस ग्रैंड प्रचुआप खीरी खान का खिताब जीत चुकी थीं. लेकिन खुशी का यह पल केवल 24 घंटे ही टिक सका. अगले ही दिन आयोजन समिति को उनकी अश्लील वीडियो ऑनलाइन घूमती मिलीं और उनका ताज तुरंत छीन लिया गया.

किस वीडियो ने छीन लिया ताज?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायरल हुए वीडियो में सुपन्नी को सेक्स टॉय इस्तेमाल करते, ई-सिगरेट पीते और पिंक लिंजरी पहनकर डांस करते देखा गया. यही नहीं, उनका OnlyFans अकाउंट भी सामने आया. आयोजकों का कहना था कि यह गतिविधियां प्रतियोगिता की आत्मा और सिद्धांतों के खिलाफ हैं.

यह भी पढ़ें: Apple की परमानेंट नौकरी क्यों छोड़ दी? इंडियन टेक इंजीनियर के इस फैसले से सोच में पड़ा हर भारतीय

21 सितंबर को प्रतियोगिता समिति ने आधिकारिक बयान जारी किया, “वर्तमान मिस ग्रैंड प्रचुआप खीरी खान 2026 ऐसी गतिविधियों में शामिल पाई गई हैं जो प्रतियोगिता की भावना से मेल नहीं खातीं. इसलिए उनका खिताब समाप्त करना आवश्यक है.” इस घोषणा के बाद वे प्रतियोगिता से बाहर कर दी गईं.

यह भी पढ़ें: डेंटिस्ट बेरोजगार है, लेकिन दुल्हन चाहिए सुपरवुमन जैसी! शादी के लिए लगाई इतनी शर्तें कि लोग भी हुए परेशान

ब्यूटी क्वीन ने कैसे दी सफाई?

सुपन्नी ने माना कि उन्होंने ये वीडियो बनाए थे. उनका कहना था कि यह उन्होंने अपनी बीमार और बिस्तर पर पड़ी मां की मदद के लिए किया था. अपनी मां के निधन के बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट में माफी मांगते हुए लिखा, “यह घटना मेरे लिए बड़ी सीख है, मैं वादा करती हूं कि खुद को सुधारूंगी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी.” मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. एक टीवी शो में जब सुपन्नी ने अपना पक्ष रखा तो वहां मौजूद वकील ने बताया कि उनके खिलाफ कानून के तहत तीन साल की जेल तक की सजा हो सकती है. यह सुनकर सुपन्नी चौंक गईं और कहा, “मैं जेल नहीं जाना चाहती.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

;