थाईलैंड के वेटर ने उठा लिया इतना बड़ा भार; देखकर आपको भी आ जाएगी हनुमान जी की याद, वायरल वीडियो ने जीता सबका दिल

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, कुछ मजेदार तो कुछ इतने अजीब कि देखकर लोग दंग रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है. इसमें थाईलैंड का एक वेटर हाथ में ट्रे लिए हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए और कमेंट्स में तरह-तरह की बातें करने लगे. कई लोगों ने कहा कि इस वेटर में तो भगवान हनुमान जैसी ताकत है. वीडियो में वह दोनों हाथों में ट्रे लिए हुए दिखता है, जिनमें कई प्लेटें, गिलास और बोतलें रखी हैं, लेकिन फिर भी वह पूरे संतुलन और मुस्कान के साथ चलता है. उसकी परफॉर्मेंस देखकर लोग उसकी ताकत और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ग्राहकों के सामने दिखाया ऐसा करतब

वीडियो reportedly थाईलैंड के एक हाई-क्लास रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक वेटर हाथों में प्लेट लेकर मानो हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है. उसके संतुलन और आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि “ये तो हनुमान जी की तरह हवा में उड़ रहा है.” वीडियो में वेटर दोनों हाथों में ट्रे लिए बेहद सहजता से चलता दिख रहा है, जिन पर कई प्लेटें, गिलास और बोतलें रखी हैं. इतनी भारी ट्रे उठाने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर हनुमान जी से तुलना करने लगे यूजर्स

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स (Twitter) पर वायरल हुआ, लोगों ने इसे देखकर मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, “ये इंसान नहीं, हनुमान जी का अवतार है!” तो दूसरे ने कहा, “इतना संतुलन और ताकत किसी जिम ट्रेनर में भी नहीं.” किसी ने इसे “सुपरवेटर” कहा, तो किसी ने “थाईलैंड का हर्क्युलिस.” कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि अगर वेटर ऐसे काम करेंगे तो टिप डबल देनी पड़ेगी. यह वीडियो मनोरंजन के साथ-साथ प्रेरणा का भी जरिया बन गया है.

Waiter serving in Thailand reminded me of Shree Hanuman taking the Kailash Parbat pic.twitter.com/M88HQg1QGf — Harsh Goenka (@hvgoenka) October 31, 2025

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लोगों का कहना है कि वेटर ने साबित किया है कि अगर समर्पण और आत्मविश्वास हो तो कोई भी काम असंभव नहीं. वेटर ने न केवल अपनी ताकत बल्कि अपने प्रोफेशनल रवैये से भी सबका दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे “दिन का सबसे मोटिवेशनल वीडियो” बता रहे हैं. यह वीडियो इस बात की याद दिलाता है कि चाहे काम छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसे जुनून से करते हैं, तो वह दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है.

इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. Zee News hindi किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.